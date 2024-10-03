На AliExpress продают абсурдную видеокарту GeForce RTX GT610 — что-то в названии явно лишнее

Наконец-то видеокарта мечты: мощная как RTX и дешевая как GT610.
Производителем этой графической карты указана компания SJS. Согласно описанию, устройство имеет 1 ГБ видеопамяти DDR3 и поддержку интерфейса PCIe Express 2.0.
Название продукта сочетает несовместимые технологии: префикс RTX, который обычно обозначает наличие аппаратного ускорения трассировки лучей, и — модель бюджетной серии, выпущенной задолго до появления RTX.
Упаковка продукта выглядит непрофессионально и вызывает дополнительные сомнения относительно его происхождения. Видимо, производитель намеренно использовал запутанное название, чтобы ввести в заблуждение потенциальных покупателей.
Технические характеристики видеокарты соответствуют спецификациям оригинальной GeForce GT610, которая базируется на архитектуре Fermi. Эта архитектура появилась за четыре поколения до внедрения технологий RTX в серии GeForce RTX 20 на архитектуре Turing.
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Источник: wccftech
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