Новости WTF 03.10.2024 в 15:16 comment views icon

На AliExpress продают абсурдную видеокарту GeForce RTX GT610 — что-то в названии явно лишнее

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Ігор Панченко

Автор новостей

На AliExpress продают абсурдную видеокарту GeForce RTX GT610 — что-то в названии явно лишнее

Наконец-то видеокарта мечты: мощная как RTX и дешевая как GT610.

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Производителем этой графической карты указана компания SJS. Согласно описанию, устройство имеет 1 ГБ видеопамяти DDR3 и поддержку интерфейса PCIe Express 2.0.

Название продукта сочетает несовместимые технологии: префикс RTX, который обычно обозначает наличие аппаратного ускорения трассировки лучей, и — модель бюджетной серии, выпущенной задолго до появления RTX.

Упаковка продукта выглядит непрофессионально и вызывает дополнительные сомнения относительно его происхождения. Видимо, производитель намеренно использовал запутанное название, чтобы ввести в заблуждение потенциальных покупателей.

Технические характеристики видеокарты соответствуют спецификациям оригинальной GeForce GT610, которая базируется на архитектуре Fermi. Эта архитектура появилась за четыре поколения до внедрения технологий RTX в серии GeForce RTX 20 на архитектуре Turing.

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Как видеокарта NVIDIA GeForce GT 730 за $20 стала модной сумочкой за $1000

Источник: wccftech

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