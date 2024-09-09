Как видеокарта NVIDIA GeForce GT 730 за $20 стала модной сумочкой за $1000

Если есть старая видеокарта NVIDIA, не стоит спешить ее выбрасывать. Можно сделать модный аксессуар и продать в 50 раз дороже. GPU Purse — именно такая сумочка для фанаток компьютеров.

Ультрабюджетная видеокарта 2014 года GeForce GT 730 базировалась на чипе GK208 и имела 2 ГБ памяти. Как для такой непродуктивной малышки, она занимает довольно много — 1,5 слота. Современные владельцы видеокарт для ПК оценят тот факт, что она не нуждалась в дополнительных разъемах питания.

GPU Purse — полупрозрачная сумочка со встроенной видеокартой в эпоксидном клее. Да, поиграть на ней не удастся. Вентилятор Gigabyte отдельно торчит наружу с другой стороны сумочки сбоку, позволяет сумочке функционировать по назначению. Продавец подтверждает, что в нее можно положить телефон. Покупатели могут выбрать длинную или короткую наплечную цепочку, но видеокарту выбирать нельзя — только GT 730. Кажется, у кого-то был большой запас.

Изображение на сайте показывает настоящий дорогой графический процессор Tesla P100, который выглядел бы лучше, но такая модель не продается. Впрочем, в ассортименте есть сумочка с NVIDIA H100 за $65 536 (почему-то без иллюстраций).

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Источники: GPU Purse, VideoCardz