Новости Технологии 15.04.2024 в 14:50 comment views icon

На Хмельницкой АЭС начали строительство двух энергоблоков по американской технологии Westinghouse — она позволяет маневрировать блокам

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Вадим Карпусь

Автор новостей

На Хмельницкой АЭС начали строительство двух энергоблоков по американской технологии Westinghouse — она позволяет маневрировать блокам

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Энергоатом начал проект по возведению энергоблоков №5 и №6 по технологии АР1000 Westinghouse на Хмельницкой АЭС. В церемонии закладки первого куба бетона блока №5 Хмельницкой АЭС приняли участие министр энергетики Украины Герман Галущенко, Посол США в Украине Бриджит Бринк, председатель правления АО «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман.

На Хмельницькій АЕС почали будівництво двох енергоблоків за американською технологією Westinghouse – вона дозволяє маневрувати блокам

Отмечается, что блок №5 Хмельницкой атомной электростанции станет первым в Украине, возведенным по американской технологии АР1000. Особенность этой технологии заключается в возможности маневрирования блоков. Это особенно полезно в нынешних условиях, когда российско-террористические войска осуществляют удары по балансирующим генерирующим мощностям украинской энергетики.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что на фоне постоянных обстрелов критической инфраструктуры Украина нуждается в большем количестве энергетических мощностей, и основной фокус сосредоточен на атомной энергетике, поскольку она генерирует более 50% электроэнергии в стране.

«Особенно остро этот вопрос стоит на фоне незаконного захвата Запорожской АЭС захватчиками, и поэтому сейчас Украина нуждается в дополнительных энергоблоках. Я приветствую попытки и желание правительства Украины, а также Министерства энергетики и Энергоатома в направлении развития именно атомной энергетики. Эти блоки на Хмельницкой АЭС будут первыми из девяти, которые планируется построить в Украине совместно с Westinghouse по технологии АР1000», — сказала Бриджит Бринк.

Впоследствии Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе. Сейчас это звание имеет временно захваченная Запорожская АЭС. Однако благодаря строительству ХАЭС-5, ХАЭС-6, после запуска в эксплуатацию двух новых блоков №3 и №4 здесь, мощность ХАЭС превысит мощность ЗАЭС. Об этом заявил глава Энергоатома Петр Котин.

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На Хмельницькій АЕС почали будівництво двох енергоблоків за американською технологією Westinghouse – вона дозволяє маневрувати блокам

Президент и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман рассказал о преимуществах реакторов АР1000 и отметил, что его компания уже запустила 6 таких блоков в мире, которые способны успешно эксплуатироваться от 60 до 100 лет. Он добавил, что этот проект «создаст много рабочих мест во время строительства, эксплуатации, ремонтов и технического обслуживания».

Кроме того, по словам Патрика Фрагмана, национальная безопасность зависит от энергетической.

«Сейчас все украинские энергоблоки избавились от зависимости от РФ и могут работать на американском топливе», — отметил исполнительный директор Westinghouse Electric Company.

Источник: Энергоатом

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