Monobank, Megogo та Prom.ua увійшли в топ-25 найбільших IT-компаній в Україні за чистим доходом у 2022 році

YouControl сьогодні опублікував велике дослідження про стан галузі IT в Україні та перспективи розвитку — окремо варто звернути увагу на важливий момент, який можна не помітити у чималому звіті.

Перші три місця рейтингу очікувано утримують так звані “галери” з аутсорсинговою бізнес-моделлю глобального бізнесу — EPAM Systems, GlobalLogic Ukraine, Luxoft Solutions. Вони також показали найкращу динаміку зростання впродовж першого року війни, здебільшого завдяки високій частці валютних доходів з огляду на зовнішню структуру замовлень.

25 найбільших IT-компаній України

Та найцікавіше інше — у цьому списку 25 найбільших IT-компанії України, відібраних серед 5749 за чистим доходом за 2022 рік (дублюємо зображення нижче), є національні продуктові IT-компанії, зокрема ТОВ “Фінтех Бенд”, якому належить найпопулярніший мобільний банк Monobank, ТОВ “Мегого” з однойменним OTT-медіасервісом у сфері потокового мультимедіа та найбільший маркетплейс України ТОВ “УАПРОМ” (Prom.ua).

З початку великої війни Monobank, Megogo та Prom.ua досить суттєво збільшили аудиторію та дохід. Онлайн-кінотеатр Megogo на початку року запустився в Польщі, яка стала 14-м ринком присутності української компанії, і досить активно розвивається в Україні.

Стосовно Monobank, наразі він має вже понад 7,5 млн клієнтів — за кількістю активних карток він поступається лише лідеру “ПриватБанку” — і нещодавно запустив міжнародну доставку карток у 180+ країн. Також можна пригадати із нещодавніх досягнень — входження monobank до глобального рейтингу топ 200 фінтех-компаній світу за версією CNBC. До війни співзасновник mono Олег Гороховський розповідав, що «monobank вже коштує більше одного мільярда доларів і не продається», а в січневому інтервʼю ЕП він повторив свою оцінку та заявив, що зараз не продав би проєкт за $1 млрд.

Детальніше дослідження ми розібрали в окремому матеріалі — є у ньому і графік щоквартальної динаміки експорту, і мапа “залягання” IT-компаній, і динаміка зростання IT-ФОПів, і багато іншого.