На метеоритах обнаружены все пять главных органических составляющих ДНК и РНК

Возникновение жизни является одной из самых больших загадок науки. Появляется все больше свидетельств того, что главные «строительные материалы» могли быть доставлены на нашу планету из космоса. Новое исследование дало еще больше подтверждений этой теории, поскольку ученые идентифицировали в метеоритах две последние органических молекулы, из которых состоят ДНК, ранее не обнаруженные за пределами Земли.

ДНК и РНК состоят из пяти органических молекул: аденина, цитозина, гуанина, тимина и урацила. В РНК вместо тимина — урацил. Аденин, гуанин и урацил уже были обнаружены во фрагментах метеоритов. Но недавно на них удалось найти цитозин и тимин. Об этом сообщило NASA.

Эти два азотистых основания не были обнаружены ранее, поскольку их структура более хрупкая. Обычно, когда ученые хотят исследовать соединения в образце метеорита, они помещают его частицы в горячую муравьиную кислоту, а затем анализируют молекулы в полученном растворе. Но этот процесс может разрушить некоторые соединения.

Поэтому в новом исследовании применили более щадящий процесс, наряду с более чувствительными аналитическими инструментами. Это и позволило выделить цитозин и тимин. Работа ученых опубликована в журнале Nature Communications.

«Теперь у нас есть доказательства того, что полный набор азотистых оснований, нужных для существования жизни, был на Земле, когда зародилась жизнь», — сказал Дэнни Главин, соавтор исследования.

Полный набор из пяти азотистых оснований дополняет растущий список соединений, имеющих решающее значение для возникновения жизни, обнаруженных в метеоритах и ​​кометах. Сюда входят аминокислоты и их молекулы-предшественники, сахара, органические соединения, молекулы со специфическими для жизни структурами и даже совершенно новые белки.

Новый более «холодный» и щадящий метод экстракции можно использовать для повышения точности будущих анализов внеземных образцов, в том числе возвращенных такими зондами, как «Хаябуса-2» и OSIRIS-REx. Миссия последнего, кстати, недавно была продлена для изучения астероида Апофис.