OSIRIS-Rex исследует астероид Апофис. NASA также расширяет еще 7 планетарных миссий, включая InSight и Mars Odyssey

Межпланетная станция NASA OSIRIS-REx, которая с 2018 по 2020 годы собирала образцы с астероида Бенну, исследует также Апофис. В мае 2021 года космический аппарат начал свое 2,5-летнее путешествие обратно на Землю, чтобы доставить полученные материалы.

Ожидалось, что в сентябре 2023 года OSIRIS-Rex приблизится к Земле и сбросит капсулу с образцами, которая затем войдет в атмосферу и спустится при помощи парашюта на испытательно-тренировочный полигон в Юте. Затем предполагалось, что сам аппарат улетит на орбиту Солнца, где-то между Меркурием и Венерой, чтобы остаться там в забвении.

Однако NASA и Аризонский университет объявили о продлении миссии OSIRIS-Rex. После того, как он сбросит свою полезную нагрузку, то отправится на встречу с другим астероидом — Апофисом. Новый этап получил название OSIRIS-Apophis Explorer или OSIRIS-APEX.

«Апофис — один из самых печально известных астероидов. Когда он был впервые обнаружен в 2004 году, существовали опасения столкновения с Землей в 2029 году во время сближения. Этот риск опровергли в ходе последующих наблюдений», — сказала Дэни ДеллаДжустина, которая вскоре станет главным исследователем OSIRIS-APEX.

Космический корабль совершит свой первый маневр через 30 дней после сброса проб. Как только он прибудет к Апофису, то проведет около него 18 месяцев. OSIRIS-APEX подлетит к поверхности астероида и запустит свои двигатели, чтобы поднять пыль. Однако образцы браться не будут — этот маневр предназначен для обнажения подповерхностного материала, чтобы позволить ученым больше узнать о составе Апофиса. Команда также планирует изучить, какое влияние гравитационное притяжение Земли может оказать на астероид при его прохождении рядом. Например, была выдвинута гипотеза, что на Апофисе могут происходить оползни.

Помимо OSIRIS-Rex, NASA продлило семь планетарных научных миссий, включая исследования Марса и Луны.

Mars Odyssey

Космический аппарат был запущен в 2001 году для составления карты состава марсианской поверхности. Он помогал обнаруживать водяной лед, оценивать места посадки и изучать таинственные спутники планеты. Расширенная миссия проведет новые термические исследования горных пород и льда под поверхностью Марса, проследит за радиационной обстановкой и продолжит долгосрочную кампанию по мониторингу климата.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)

Этот научный аппарат стартовал в 2005 году и с тех пор изучает атмосферу и рельеф Красной планеты с орбиты. Это второй по «живучести» космический корабль на орбите Марса после Mars Odyssey. Он служит ключевой станцией ретрансляции данных для других марсианских миссий. В своей шестой расширенной миссии MRO изучит эволюцию поверхности Марса, льдов, активной геологии, атмосферы и климата.

MAVEN

Миссия Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) запущена в ноябре 2013 года для изучения верхних слоев атмосферы Красной планеты, ее ионосферы и взаимодействия с Солнцем и солнечным ветром. Миссия планирует изучить взаимодействие между марсианской атмосферой и магнитным полем во время предстоящего солнечного максимума 11-летнего цикла.

Mars Science Laboratory (MSL)

Марсианская научная лаборатория ее ровер Curiosity преодолели более 27 км по поверхности Марса, исследуя историю кратера Гейла. В своей четвертой расширенной миссии MSL поднимется выше для исследования сульфатосодержащих слоев, которые помогут дать более глубокое представление об истории воды на Марсе.

InSight

Аппарат приземлился на Марсе 26 ноября 2018 года. Это первый робот-исследователь космического пространства, который глубоко изучает «внутреннее пространство» Марса: его кору, мантию и ядро. Расширенная миссия продолжит сейсмический и метеорологический мониторинг, если космический корабль останется в рабочем состоянии. Миссия InSight может быть недолгой, если ее солнечные панели не будут очищены проходящим мимо пыльным вихрем.

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)

Роботизированный космический корабль был запущен в 2009 году, чтобы составить подробную карту поверхности Луны. В своей расширенной миссии LRO продолжит изучение поверхности и геологии Луны, исследует новые регионы вдали от полюсов, в том числе постоянно затененные участки, где может быть обнаружен водяной лед.

New Horizons

Миссия стартовала в 2006 году для изучения карликовой планеты Плутон, ее спутников и других объектов в поясе Койпера. В рамках своей второй расширенной миссии New Horizons продолжит исследование далекой Солнечной системы на расстоянии до 63 астрономических единиц (а.е.) от Земли.