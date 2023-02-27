На MWC 2023 показали реинкарнацию легендарного слайдера Motorola RIZR – с гибким раздвижным дисплеем

В 2006 и 2007 годах очень высокой популярностью пользовались смартфоны Motorola RIZR, выполненные в форм-факторе слайдера. И теперь, через 15 лет после выхода, такие устройства могут вернуться на рынок – на выставке MWC 2023 показали концепт современной версии слайдера RIZR.

В сложенном состоянии смартфон занимает немного места и почти помещается в ладони руки. Но при нажатии кнопки смартфон увеличивается по высоте – его дисплей поднимается, увеличиваясь в размерах. В устройстве используется гибкий дисплей, загнутый в нижней части корпуса.

В сложенном состоянии часть дисплея, загнутая на заднюю панель корпуса, выполняет роль небольшого информационного экрана – как в смартфонах-раскладушках.

Пока что о характеристиках смартфона-слайдера нет никаких сведений. Можно лишь рассмотреть основную камеру с двумя модулями.

Напомним, ещё в октябре прошлого года Motorola намекала на концепт складного смартфона, экран которого меняет размер одним нажатием от 4 дюймов до 6,5 дюймов.

Источник: gadgettendency