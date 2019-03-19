«На одного программиста — два банкира и четыре юриста». Минюст предупредил о переизбытке студентов-юристов

На днях Министерство юстиции Украины поделилось отчетом с результатами исследования, указывающими на весьма неблагоприятную для рынка труда и экономики страны тенденцию в сфере образования. Речь о переизбытке подготовки специалистов юридического профиля. С полной версией отчета «Состояние юридического образования», подготовленного Директоратом по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности, желающие могут ознакомиться по ссылке в конце заметки.

Пожалуй, наибольший интерес в нем вызывает график, демонстрирующий распределение соискателей высшего образования по различным специальностям. Как метко подметил сооснователь OpenDataBot Алексей Иванкин, коротко характеризуя состояние украинского сегмента образования, сейчас «на одного программиста — два банкира и четыре юриста». Собственно, это хорошо видно на графике (голубой столбец — юристы).

Как следует из отчета Минюста, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 104 565 студентов, обучающимся юридическим специальностям. К этой категории авторы исследования относят всех студентов, получающих образование по специальностям «Право» и «Правоведение» всех образовательно-квалификационных уровней. Для сравнения, на специальностях «Финансы, банковское дело и страхование» всего учится 64 783 студентов, «Компьютерным наукам» обучается 25 053 человек, а «Архитектуре и градостроительству» — 8077 студентов.

Если рассматривать отчет подробнее, количество обучающихся студентов-юристов на дневной форме составляет 65523 человека, на заочной — 38862 человека, на вечерний — 180 человек. Также есть распределение по ВУЗам и образовательно-квалификационным уровням: подготовку бакалавров по праву осуществляют 193 высших учебных заведения, магистров выпускают 120 вузов, младших специалистов — 128, а специалистов — 87.

Только в 2018 году на «Право» и «Правоведение» в общей сложности поступили 35 898 человек. По количеству поступающих лидирует юридический университет имени Ярослава Мудрого — 2743 студента. На втором месте с небольшим отставанием идет Национальный университет «Одесская юридическая академия» с результатом 2096 студентов. Замыкает тройку Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка — 933 студента.

Источник: Министерство юстиции Украины (отчет PDF)