RTX 3080 Max-Q, RTX 3070 Max-Q и RTX 3060 Max Q/P — первые подробности о серии видеокарт RTX 3000 (Ampere) для игровых ноутбуков

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Корейское веб-издание Gigglehd опубликовало свежие подробности касательно линейки мобильных видеокарт GeForce RTX 3000 (Ampere) для игровых ноутбуков нового поколения, чей выход ожидается в начале 2021 году.

Источник опубликовал слайд, где перечислены предполагаемые конфигурации будущих игровых ноутбуков с мобильными аналогами настольных адаптеров GeForce RTX 3000. Если верить утечке, вскоре в мобильном сегменте появятся аналоги RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Старшие модели будут предлагаться только в исполнении Max-Q для тонких ноутбуков, а RTX 3060 будет доступна и в варианте Max-P.

В начале месяца в сети публиковали снимки GPU GA104 с маркировкой GN20-E5-A1, предназначенного для мобильного аналога RTX 3070. Напомним, настольная RTX 3070 на урезанной версии GPU GA104-300 с 5888 ядрами CUDA и c 8 ГБ памяти GDDR6 поступит в продажу 29 октября. Ожидается, что RTX 3080 Max-Q тоже будет использоваться кристалл GA104 (GA102, по слухам, не подходит для ноутбуков из-за слишком большого энергопотребления), а основой мобильной GeForce RTX 3060 Max-P выступит GPU GA106. Что интересно, на слайде нет упоминания RTX 3060 Ti — настольная версия карты на урезанном кристалле GA104 ожидается уже в следующем месяце.

Увы, подробностей о технических характеристиках мобильных видеокарт RTX 3000 пока нет. Но в последние годы ноутбучные модели GeForce отличаются от настольных аналогов только сниженными рабочими частотами и энергопотреблением. Напомним, у настольных моделей RTX 3090 и RTX 3080 показатель TGP (суммарной графической мощности — total graphics power) составляет 320 и 220 Вт соответственно.

Официальный анонс линейки мобильных видеокарт RTX 3000 (Ampere) для игровых ноутбуков ожидается на январской выставке CES 2021. И, похоже, парой им выступят нынешние Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H), дебютировавшие в первой половине этого года вместе с адаптерами GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super. Из этого следует, что высокопроизводительные 8-ядерные процессоры Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) выйдут не раньше второго квартала 2021 года.