NVIDIA пригласила на трансляцию «GeForce RTX: Game On» — она пройдет 12 января

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В тот же день состоится онлайн-презентация AMD в рамках CES 2021, где ожидается анонс мобильных процессоров Ryzen 5000 и видеокарт Radeon RX 6700 (XT).

Сегодня NVIDIA анонсировала трансляцию специального мероприятия «GeForce RTX: Game On» — она пройдет 12 января в рамках выставки CES 2021. Шоу стартует в 19:00 по Киеву.

В его рамках нам расскажут о «новейших технологиях и разработках компании в области игр и графики». Следить за анонсами как всегда можно будет через официальный сайт «зеленых».

NVIDIA не говорит, чему конкретно будет посвящена трансляция. С другой стороны, многочисленные утечки последнего времени указывают на грядущий выход линейки мобильных видеоадаптеров GeForce RTX 3000-й серии для игровых ноутбуков, в которую войдут как минимум три модели: RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Первые две построены на базе GPU GA104, тогда как последняя использует GPU GA106, как и настольная версия.

Кроме того, в ближайших планах NVIDIA значится выпуск высокопроизводительной настольной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti — ответ «зеленых» на AMD Radeon RX 6900 XT, а также двух «народных» моделей на базе GPU GA106 — GeForce RTX 3060 12GB и GeForce RTX 3060 6GB. Если верить последним утечкам, 12 января вместе с мобильной серией GeForce RTX 3000 дебютирует настольная GeForce RTX 3060 12GB, которая будет конкурировать с Radeon RX 6700.