12 января пройдет онлайн-презентация AMD в рамках CES 2021 — с ожидаемым анонсом мобильных процессоров Ryzen 5000 и видеокарт Radeon RX 6700 (XT)

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В последние годы компания AMD стабильно использует ежегодную выставку потребительской электроники CES в Лас-Вегасе для проведения собственных презентаций новых продуктов. И предстоящая январская CES 2021 не станет исключением из этой уже практически традиции — после очередного обновления расписания соответствующее событие появилось в календаре чипмейкера.

AMD is back on the virtual stage! Join AMD CEO @LisaSu for our #CES2021 keynote on Tuesday, January 12. — AMD (@AMD) December 2, 2020

12 января AMD проведет следующее крупное мероприятие, главным докладчиком на котором выступит сама Лиза Су, генеральный директор AMD. Презентация AMD, как и сама выставка CES 2021, по всем известной причине будет виртуальной. С большой вероятностью это будет не прямая трансляция, а видеозапись предварительно записанного и смонтированного материала, как было с последними презентациями процессоров Ryzen 5000 и видеокарт Radeon RX 6000. Но важнее то, что покажут на этой презентации.

Сама AMD пока не раскрывает карты, используя расплывчатую формулировку о своем «видении будущего в области исследований, образования, работы, развлечений и гейминга, включая портфолио высокопроизводительных вычислительных и графических решений». Но, судя по последним утечкам и ранее озвученным чипмейкером планам, на презентации 12 января анонсируют следующее поколение мобильных процессоров Ryzen 5000 и видеокарты Radeon RX 6700 и RX 6700 XT, которые станут конкурентами GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti.

Судя по последним утечкам, семейство APU Ryzen 5000, будет представлено двумя подсемействами: Одна половина «камней» будет представлять дом «Cezanne» и будет выполнена на базе новейшей микроархитектуры Zen 3, а вторая — Lucienne на базе уже знакомой архитектурой Zen 2. Общей чертой обеих подсемейств станет улучшенное видеоядро Radeon Vega.

Что же касается серии RX 6700, старшей Radeon RX 6700 XT приписывают GPU Navi 22 в конфигурации с 2560 потоковыми процессорами, 192-разрядный интерфейс памяти и 12 ГБ памяти GDDR6, а младшей Radeon RX 6700 — урезанный вариант кристалла Navi 22 с 2048 потоковыми процессорами. При этом младшая сохранит 12-ГБ видеобуфер GDDR6 со 192-битной шиной.

Главные анонсы AMD с CES 2020 можно вспомнить в нашем отдельном материале.