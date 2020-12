12 января пройдет онлайн-презентация AMD в рамках CES 2021 — с ожидаемым анонсом мобильных процессоров Ryzen 5000 и видеокарт Radeon RX 6700 (XT)

В последние годы компания AMD стабильно использует ежегодную выставку потребительской электроники CES в Лас-Вегасе для проведения собственных презентаций новых продуктов. И предстоящая январская CES 2021 не станет исключением из этой уже практически традиции — после очередного обновления расписания соответствующее событие появилось в календаре чипмейкера.

AMD is back on the virtual stage! Join AMD CEO @LisaSu for our #CES2021 keynote on Tuesday, January 12.

— AMD (@AMD) December 2, 2020