На Pwn2Own 2021 взломали Ubuntu, Windows 10, Chrome, Edge и Safari. Хакеры суммарно заработали 1,2 миллиона долларов
На состязании Pwn2Own 2021 по взлому популярного ПО, проходившем три дня с 7 по 8 апреля в рамках конференции CanSecWest, «белые хакеры» предложили 23 цели для атак на 10 различных продуктов в категориях веб-браузеров, виртуализации, серверов, локального повышения привилегий и — новейшей категории — корпоративных коммуникаций. В этом году призовой фонд составил 1,5 миллиона долларов, из которых было выплачено премий на 1,2 миллиона долларов.
- Две из трех попыток взлома Ubuntu Desktop в категории локального повышения привилегий увенчались успехом — хакеры использовали ранее неизвестные уязвимости, связанные с переполнением буфера и двойным освобождением памяти. Подробности станут известны по окончанию стандартного 90-дневного периода, дающего на устранение проблем. В обоих случаях были выплачены премии в 30 тысяч долларов.
- Уязвимость в Chromium, связанная с механизмом обработки web-контента (renderer). Универсальный рабочий эксплоит для Google Chrome и Microsoft Edge принес хакеру 100 тысяч долларов. Исправление уже на подходе.
- Голландские хакеры из Computest Security, Даан Кеупер и Тийс Алкемаде, заработали 200 тысяч долларов за взлом Zoom. Им удалось удаленно выполнить свой код на устройстве, просто отправив сообщение без необходимости совершения каких-либо действий на стороне получателя. Для этого хакеры использовали три уязвимости в Zoom и еще одну — в ОС Windows.
- Успешный взлом Microsoft Exchange с обходом аутентификации и локальным повышением привилегий на сервере для получения прав администратора — премия в 200 тысяч долларов.
- Взлом Microsoft Teams с удаленным выполнением кода на сервере — премия 200 тысяч долларов.
- Три успешных взлома Windows 10 (три уязвимости — целочисленное переполнение, обращение к уже освобожденной памяти и состояние гонки с повышением привилегий до уровня SYSTEM) — три премии по 40 тысяч долларов.
- Взлом Apple Safari (целочисленное переполнение, переполнение буфера в ядре macOS для обхода песочницы и выполнении кода на уровне ядра) — премия 100 тысяч долларов.
- Взлом Parallels Desktop: Джек Дейтс из RET2 Systems с помощью трех уязвимостей (утечки неинициализированной памяти, переполнения стека и целочисленного переполнения) вышел из виртуальной машины и выполнил код в основной системе, за что получил премию в 140 тысяч долларов. Еще две премии по 40 тысяч долларов за взломы Parallels Desktop получили Сонджу Парк (он же grigoritchy) и Бенджамин Макбрайд из L3Harris Trenchant. Они использовали разные уязвимости (логическая ошибка и переполнение буфера), позволившие выполнить код во внешней ОС через действия внутри виртуальной машины.
- Попытки хакеров взломать Oracle VirtualBox не увенчались успехом.
- Взломать защиту информационной системы Tesla, несмотря на приз в 600 тысяч долларов и Tesla Model 3 в придачу, никто даже не пытался, как не нашлось претендентов на цели по Firefox, VMware ESXi, Hyper-V client, MS Office 365, MS SharePoint, MS RDP и Adobe Reader.