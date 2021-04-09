На Pwn2Own 2021 взломали Ubuntu, Windows 10, Chrome, Edge и Safari. Хакеры суммарно заработали 1,2 миллиона долларов





На состязании Pwn2Own 2021 по взлому популярного ПО, проходившем три дня с 7 по 8 апреля в рамках конференции CanSecWest, «белые хакеры» предложили 23 цели для атак на 10 различных продуктов в категориях веб-браузеров, виртуализации, серверов, локального повышения привилегий и — новейшей категории — корпоративных коммуникаций. В этом году призовой фонд составил 1,5 миллиона долларов, из которых было выплачено премий на 1,2 миллиона долларов.