В минувшем квартале мировые поставки ПК упали почти на треть (у Apple более 40%) – ниже допандемического уровня

После оживления на рынке ПК в течение первых двух лет пандемии мировые поставки компьютеров перешли к негативной динамике. Спад на этом рынке наблюдается на протяжении уже четырёх кварталов подряд. По данным IDC, в первом квартале 2023 года мировые поставки ПК упали на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Canalys рисует еще более тревожную картину для отрасли – падение составило 33%.

Слабые продажи в период предновогодних праздников привели к накоплению большого объёма складских запасов компьютеров. И такая тенденция, как ожидается, сохранится как минимум до третьего квартала. Падение поставок в минувшем квартале было настолько существенным, что показатель опустился ниже результата за первый квартал 2019 года. Таким образом, мировые поставки ПК опустились ниже допандемического уровня.

У такой печальной ситуации на рынке есть сразу несколько причин. Во-первых, многие люди приобрели новые системы в 2020 и 2021 годах, чтобы адаптироваться к работе и учёбе в условиях глобальной пандемии. Ноутбуки, как правило, имеют срок службы от 3 до 5 лет, а настольные системы – ещё более длительный период — до 8 лет. Так что ещё несколько лет многим потребителям не будет смысла обновлять свои компьютеры. Во-вторых, из-за экономических проблем люди склонны экономить и откладывать покупки дорогих товаров. В результате по данным Canalys, поставки ноутбуков упали на 34% в годовом исчислении, а поставки настольных компьютеров – на 28%.

И IDC, и Canalys утверждают, что больше всего пострадали поставки компьютеров у Apple — 40,5% и 45,5% соответственно. У других производителей ПК, вошедших в пятёрку лидеров рынка по итогам первого квартала 2023 года, ситуация ненамного лучше. Падение составляет от 24,1% у HP до 38,8% у Asus (согласно данным Canalys).

Обе аналитические компании ожидают некоторого улучшения ситуации лишь в конце нынешнего года или начале 2024 года, «если к тому времени экономика будет расти». Но если рецессия на основных рынках затянется до следующего года, восстановление рынка ПК задержится.

📉 Global PC shipments plummeted in Q1 2023, with Apple taking the hardest hit. 💻

Top PC makers face weak demand, excess inventory, and a challenging economic outlook. Recovery could begin later this year, but analysts remain cautious.⚠️$AAPL $DELL $HPQ $LNVGY pic.twitter.com/S2TawHvWcx

— App Economy Insights (@EconomyApp) April 10, 2023