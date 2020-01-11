На следующей неделе новый Windows Terminal получит ретро-режим в стиле CRT, поиск и многое другое

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В прошлом году Microsoft выпустила новое приложение командной строки Windows Terminal для Windows 10. С тех пор разработчики без устали обновляют и совершенствует ПО. На подходе очередное обновление, оно выйдет уже на следующей неделе и принесет заметное визуальное изменение — ретро-режим в стиле CRT. И если вы достаточно стары для этого и испытываете ностальгию по эпохе ламповых ЭЛТ-мониторов, то оцените новшество по достоинству.

К делу Microsoft подошла серьезно, максимально точно воссоздав культовый интерфейс — вплоть до классических мерцающих линий, характерной для этого периода времени, предшествующего появлению плоских LCD-мониторов.

Кроме ностальгических чувств, обновление принесет еще ряд немаловажных новшеств. В частности, появится поиск по вкладкам терминала, чтобы быстро находить ввод или вывод различных команд. Кроме того, появится возможность настраивать размер вкладок.

Также Microsoft предоставит возможность выбрать конкретный профиль, который будет открываться после использования определенного сочетания клавиш, установленного пользователем, наряду с применением единой настройки ко всем профилям терминала.

Все эти новшества следуют за недавним обновлением Windows Terminal, добавляющее поддержку режима разделение экрана Split View. Теперь пользователи могут одновременно открывать несколько командных строк бок о бок на одной вкладке.

Обновление Windows Terminal уже доступно для внутреннего тестирования, и для широкой публики оно станет доступно 14 января.

Источник: The Verge