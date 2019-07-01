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На смену Android Beam будет запущена функция Fast Share для быстрого обмена контентом между мобильными устройствами

На смену Android Beam будет запущена функция Fast Share для быстрого обмена контентом между мобильными устройствами

На смену Android Beam будет запущена функция Fast Share для быстрого обмена контентом между мобильными устройствами


Компания Google убрала поддержку функции Android Beam из операционной системы Android Q и намерена заменить её другой функцией Fast Share. Судя по всему, это та же самая технология, которая в настоящее время используется в приложении Google Files.

Функция Fast Share работает без активного интернет-соединения. Пользователю демонстрируется перечень находящихся поблизости устройств, для этого необходимо включить Bluetooth и геолокацию. После выбора принимающего устройства, передача данных осуществляется через соединение Wi-Fi. При помощи этой функции можно осуществлять передачу изображений, ссылок и коротких фрагментов текста. Отмечается, что функция Fast Share будет работать не только с Android-смартфонами, но также и с умными часами, устройствами с Chrome OS и даже с iPhone.

Чтобы мобильные устройства могли «видеть» друг друга, в них потребуется самостоятельно активировать Fast Share. Вместе с тем, опция Preferred Visibility позволит друзьям отправлять объекты на устройство пользователя даже в том случае, когда функция отключена.

На текущий момент новая функция доступна на смартфонах Google Pixels, работающих под управлением операционной системы Android Q, хотя другие устройства должны будут получить её в качестве обновления для Google Services. Однако пока нет официальной информации о том, когда эта функция будет запущена глобально.

Источник: gsmarena

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