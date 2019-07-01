На смену Android Beam будет запущена функция Fast Share для быстрого обмена контентом между мобильными устройствами





Компания Google убрала поддержку функции Android Beam из операционной системы Android Q и намерена заменить её другой функцией Fast Share. Судя по всему, это та же самая технология, которая в настоящее время используется в приложении Google Files.

Функция Fast Share работает без активного интернет-соединения. Пользователю демонстрируется перечень находящихся поблизости устройств, для этого необходимо включить Bluetooth и геолокацию. После выбора принимающего устройства, передача данных осуществляется через соединение Wi-Fi. При помощи этой функции можно осуществлять передачу изображений, ссылок и коротких фрагментов текста. Отмечается, что функция Fast Share будет работать не только с Android-смартфонами, но также и с умными часами, устройствами с Chrome OS и даже с iPhone.

Чтобы мобильные устройства могли «видеть» друг друга, в них потребуется самостоятельно активировать Fast Share. Вместе с тем, опция Preferred Visibility позволит друзьям отправлять объекты на устройство пользователя даже в том случае, когда функция отключена.

На текущий момент новая функция доступна на смартфонах Google Pixels, работающих под управлением операционной системы Android Q, хотя другие устройства должны будут получить её в качестве обновления для Google Services. Однако пока нет официальной информации о том, когда эта функция будет запущена глобально.

Источник: gsmarena