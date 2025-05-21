На совещаниях в Spotify запретили говорить 2 популярных слова — это в разы повысило эффективность

Что интересно, ограничение распространяется только на совещания с участием руководителей.

Оказывается, ежедневные совещания руководителей Spotify предусматривают запрет на использование слов «офлайн» или «позже», поскольку они якобы сильно снижают эффективность работы.

«Нельзя произносить слова «офлайн» или «позже» — потому что этот человек находится в комнате», — рассказал сопрезидент, а также операционный и технический директор Spotify Густав Семестрам в подкасте «Invest Like The Best» (через Business Insider).

Такие совещания проходят в компании каждый вторник и длятся около трех часов — долго, поскольку все вопросы здесь решают сразу, без переносов.

«Это решение проблемы в режиме реального времени — очень простое в теории, но невероятно эффективное на практике. Большинство компаний этого не делают», — добавляет Седерстрем.

Другие «странные» правила совещаний руководителей запрещают приводить с собой непосредственных подчиненных — поскольку боссы должны быть достаточно осведомлены в вопросах, которые курируют, чтобы объяснить все самостоятельно.

В Spotify совещания-марафоны каждый вторник называют процессом «ставок» — структурированным способом решения того, что компания будет строить дальше. Каждые полгода один из вице-президентов должен провести свое собственное.

«Это очень напоминает процессы стартапа», — говорит Седерстрем. «Вы не можете использовать тот факт, что вы можете понравиться Густаву, Алексу или Даниэлю. Это как встреча с венчурным капиталистом, нас надо убеждать».

Во время встреч лидеры «ранжируют» 30-50 презентаций от команд, из которых выбирают самые интересные идеи и возвращают в команды для распределения ресурса и их реализации.

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«Это хорошее сочетание инноваций «снизу-вверх»», — отмечает Седерстрем, уточняя, что вместо того, чтобы полагаться на топ-менеджеров, Spotify привлекает идеи от всего руководства и «всех низших уровней».«Вы будете гораздо лучше реализовывать что-то, если сами скажете: «Я могу это сделать», чем если ваш начальник скажет, что вы можете это сделать».

Напомним, что ранее Седерстрем высказался относительно отношения Spotify к музыке, созданной ИИ — платформа «приветствует» ее присутствие при легальной генерации, но сама никогда этого не будет делать.

Spotify — это шведская медиа- и технологическая компания, основанная в апреле 2006 года Дэниелом Эком и Мартином Лорентсоном. Ее самым популярным продуктом является одноименный аудио-стриминговый сервис, один из крупнейших в мире — на конец 2024 года у Spotify было 263 миллиона платных подписчиков и 675 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Акции компании выросли почти на 116% за последний год. В ноябре прошлого года Эк продал акции Spotify на $35,8 миллиона — через несколько месяцев после сообщений о том, что он заработал на них за год больше, чем любой артист на платформе.