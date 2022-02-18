На Tesla подали иск из-за неисправности подвески Model 3, что якобы привело к смертельному ДТП

На Tesla был подан гражданский иск за смертельную аварию с Model 3. В сентябре 2021 года двое человек — Николас Гарсия и Джазмин Алкала — погибли в ДТП, когда машина на большой скорости ударилась днищем об асфальт, врезалась в дерево и загорелась, сообщает Reuters.

В судебном процессе адвокат семьи водителя авто утверждает, что Гарсия обращался в магазин Tesla для решения проблем с рулевым управлением и подвеской за четыре дня до аварии. Адвокат обвиняет менеджера по обслуживанию в халатности при осмотре автомобиля, а Tesla несет ответственность за небезопасную сборку автомобиля.

В отчете Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) отмечено, что записи регистратора указывают на большую скорость автомобиля (до 140 км/ч) за пять секунд до аварии, и на нажатие на тормоз не фиксировалось.

Момент ДТП попал на камеру другого автомобиля. На нем видно, как Model 3 проскакивает перекресток, кузов ударяется о поверхность дороги и летят искры. Новостное агентство WPLG приводит полицейский отчет, в котором говорится, что Tesla врезалась в кочку на дороге.

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После аварии Tesla отозвала 2791 автомобиль из-за проблемы с передней подвеской, которая могла быть плохо закреплена при сборке.

Это не первая авария со смертельным исходом с автомобилями компании. В апреле 2021 года Tesla Model S, которой никто не управлял, на большой скорости врезалась в дерево и загорелась. Погибли два человека.