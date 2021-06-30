«Нарешті в Україну зможе зайти PayPal». Рада ухвалила новий закон про платіжні послуги (норму про регулювання міжбанківських комісій з нього виключили)





Верховна Рада України 30 червня прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №4364 про платіжні послуги, який замінює застарілі підходи до правового регулювання платіжного ринку та платіжних послуг, встановлює нові, більш ліберальні правила з врахуванням сучасних реалій, а також приводить українське законодавство у відповідність до законодавства ЄС. Документ підтримав 241 народний депутат.

Прийнятий сьогодні ЗУ «Про платіжні послуги» замінить теперішній ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який був прийнятий ще у 2001 році, а останні суттєві зміни були внесені до нього у 2012 році. Так, як завжди в таких випадках, варто ще дочекатися ретельного аналізу та незалежних оцінок експертів для виявлення «підводного каміння» та інших несподіванок. Водночас автори підносять документ виключно в позитивному ракурсі. Так, народна депутатка з фракції «Слуга Народу» та співаторка законопроєкту Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі заявила, що «нарешті в Україну зможе зайти PayPal», хоча, як відомо, одна з найбільших міжнародних платіжних систем ігнорує український ринок не стільки через недосконалість законодавства, скільки з економічних причин (поки вони рахують це економічно недоцільним).

Що ж стосується гармонізації українського законодавства зі стандартами ЄС, серед іншого, законопроєкт №4364 враховує директиву PSD2, яка регулює платіжні послуги в ЄС та встановлює основні засади для розвитку відкритого банкінгу зі спрощеним входом для надавачів платіжних послуг, які не є банківськими чи фінансовими організаціями.

Автори закону обіцяють зміну застарілих підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола надавачів платіжних послуг, встановлення правил надання таких послуг в Україні, встановлення вимог до надавачів платіжних послуг, підвищення захисту прав споживачів та покращення безпеки та ефективності надання платіжних послуг. Які зміни для платіжного ринку буде мати прийняття цього закону насправді, час покаже.

Окремо варто зазначити, що правки щодо поступового зниження ставок на еквайринг були відхилені. Але з іншого боку, це немає значення. Ще на початку травня Національний банк, Visa та Mastercard окремим документом скріпили домовленість про поступове зниження комісії інтерчейндж — за два роки на 40%. Тоді ж топ-менеджмент популярного платіжного додатка monobank повідомив про «‎суттєві зміни кешбеку». Завтра вже настане 1 липня, а анонсу поки не було.