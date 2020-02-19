NASA просит энтузиастов создать датчики для исследовательского зонда, которые смогут работать на Венере





Венера является самой негостеприимной планетой Солнечной системы. Она враждебна практически ко всему, особенно к электронике, используемой в космических аппаратах. Несмотря на то, что у NASA есть на примете ровер без электроники, это не означает, что он готов исследовать адскую поверхность Венеры. Поэтому американское аэрокосмическое агентство совместно с краудсорсинговой платформой HeroX объявили конкурс по разработке датчиков для обхода препятствий, которые могли бы работать на исследовательском аппарате AREE в условиях Венеры.

В общей сложности 30 тыс. долларов призовых будут направлены на создание трёх датчиков, которые смогут сориентировать аппарат на пересечённой местности, выдерживая при этом экстремальные условия: температуру более 425 градусов Цельсия и давление, превышающее земное в 92 раза. В конкурсе могут участвовать все желающие в возрасте от 18 лет, заявки принимаются до 29 мая. Все проекты будут рассматриваться в период с 1 июня по 2 июля, а победителей объявят 6 июля. NASA просит всех участников использовать текущий дизайн AREE (на заглавной картинке).

NASA фактически просит людей за короткий промежуток времени разработать необходимые датчики и тем самым превзойти все достижения государственного космического агентства в этой области за последние годы. К слову, советские зонды, отправленные на Венеру, могли продержаться на поверхности планеты максимум два часа. Современные технологии, безусловно, смогут решить эту проблему, но это будет непросто.

Источник: Engadget