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NASA просит энтузиастов создать датчики для исследовательского зонда, которые смогут работать на Венере

NASA просит энтузиастов создать датчики для исследовательского зонда, которые смогут работать на Венере

NASA просит энтузиастов создать датчики для исследовательского зонда, которые смогут работать на Венере


Венера является самой негостеприимной планетой Солнечной системы. Она враждебна практически ко всему, особенно к электронике, используемой в космических аппаратах. Несмотря на то, что у NASA есть на примете ровер без электроники, это не означает, что он готов исследовать адскую поверхность Венеры. Поэтому американское аэрокосмическое агентство совместно с краудсорсинговой платформой HeroX объявили конкурс по разработке датчиков для обхода препятствий, которые могли бы работать на исследовательском аппарате AREE в условиях Венеры. 

В общей сложности 30 тыс. долларов призовых будут направлены на создание трёх датчиков, которые смогут сориентировать аппарат на пересечённой местности, выдерживая при этом экстремальные условия: температуру более 425 градусов Цельсия и давление, превышающее земное в 92 раза. В конкурсе могут участвовать все желающие в возрасте от 18 лет, заявки принимаются до 29 мая. Все проекты будут рассматриваться в период с 1 июня по 2 июля, а победителей объявят 6 июля. NASA просит всех участников использовать текущий дизайн AREE (на заглавной картинке).

NASA фактически просит людей за короткий промежуток времени разработать необходимые датчики и тем самым превзойти все достижения государственного космического агентства в этой области за последние годы. К слову, советские зонды, отправленные на Венеру, могли продержаться на поверхности планеты максимум два часа. Современные технологии, безусловно, смогут решить эту проблему, но это будет непросто.  

Источник: Engadget

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