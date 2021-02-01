NASA откладывает развитие лунной программы Artemis





На прошлой неделе космическое агентство NASA пересмотрело свои планы по двум важным контрактам, связанным с лунной миссией. Это откладывает сроки высадки астронавтов на Луну как минимум на 2 месяца. Данная программа была частью плана администрации Трампа по доставке астронавтов на Луну в 2024 году. Ожидается, что новая администрация Байдена будет заниматься более насущными национальными проблемами.

В прошлом году компания SpaceX и команды Blue Origin и Dynetics выиграли контракты на финансирование со стороны NASA на общую сумму $967 млн. Эти средства должны были пойти на разработку конкурирующих концепций для реализации посадки человека на Луну. Это первая попытка NASA выделить деньги на программу возвращения астронавтов на спутник Земли со времён Apollo в 1970-х годов.

В прошлую среду агентство сообщило трём подрядчикам, что «потребуется» продление сроков разработки их контрактов, а в качестве новой даты заключения указывается 30 апреля. В соответствии с графиком администрации Трампа, NASA планировало выбрать двух из трёх претендентов в конце февраля, одобрив две систем, которые в дальнейшем и должны были бы использоваться для доставки людей на Луну.

Задержка была почти неизбежной. В декабре прошлого года Конгресс США утвердил финансирование программы NASA Human Landing System в сумме $850 млн, что намного меньше $3,2 млрд, необходимых для соблюдения графика до 2024 года. Кроме того, команда нового президента США Джозефа Байдена больше уделяет внимания насущным земным проблемам, таким как изменение климата и сдерживание пандемии, а в отношении судьбы программы Artemis возникла неопределённость.

NASA заявляет, что задержка вызвана необходимостью более тщательно оценить предложения участников, что требует больше времени. В то же время в агентстве отмечают, что может и не потребоваться весь дополнительный срок, в таком случае контракты будут заключены раньше. Расширение сроков рассмотрения также даёт компаниям больше времени для проектирования и разработки своих посадочных модулей, заявили в NASA.

Администрация Байдена ещё не выбрала своего администратора NASA и не озвучила какие-либо цели космической политики. Однако ожидается замедление программы Artemis и полёт на Луну к 2024 году не состоится. Эту дату многие считали нереальной. Глава NASA от администрации Трампа – Джим Бриденстайн – покинул свой пост в день инаугурации Байдена, проработав в агентстве с 2018 года и положив начало программе Artemis. Сейчас исполняющим обязанности администратора является Стив Юрчик.

Источник: The Verge