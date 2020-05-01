SpaceX, Blue Origin и Dynetics. NASA назвала компании, которые будут разрабатывать посадочный аппарат для пилотируемой лунной миссии Artemis

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NASA назвала три американских частных компании, отобранные для разработки посадочного лунного модуля планируемой миссии Artemis, запланированной на 2024 г), в рамках которой люди впервые за последние 50 лет вернутся на Луну. Ими стали Blue Origin, Dynetics и SpaceX.

Каждая из компаний представила свой, отличный от других даже на уровне архитектуры, проект. Представитель NASA, Лиза Ватсон-Морган, отвечающая за программу Human Landing System, выразила удовлетворение таким разнообразием проектов посадочного модуля. «Помимо нашей основной цели по возвращению людей на Луну к 2024 г., такой многовекторный подход ускорит прогресс в разработке критически важных системах для всех типов посадочных аппаратов, как пилотируемых, так и автоматических», – сказала она.

Теперь, в рамках полученного финансирования, в течении 10 месяцев инженеры отобранных компаний будут работать в тесном контакте со специалистами NASA, которые передадут им опыт агентства и помогут упростить интеграцию проектов с процедурами NASA. Давайте поближе познакомимся с проектами и компаниями, получившими этот контракт.

National Team – Blue Origin

Космическая компания владельца Amazon Джеффа Безоса, Blue Origin – ведущий исполнитель в альянсе National Team, в который, кроме нее, входят признанные эксперты в аэрокосмической отрасли – корпорации Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Возможно поэтому их посадочный модуль Integrated Lander Vehicle (ILV) построен по классической, проверенной временем трехступенчатой схеме.

Сама Blue Origin займется разработкой спускаемого модуля, оснащенного криогенными двигателями BE-7 (жидкий кислород / жидкий водород), разработке которых компания посвятила уже три года. Lockheed построит возвращаемый модуль, включающий кабину экипажа, которая имеет много общего с дизайном корабля Orion, разработкой которого занимается компания. Northrop Grumman отвечает за трансферный модуль, элементы которого базируются на дизайне их грузового корабля Cygnus. Кроме того, Northrop Grumman разработает систему дозаправки для демонстрации возможности повторного использования модулей. Компания же Draper отвечает за навигацию, управление, авионику и программное обеспечение, то, чем она уже неоднократно занималась по заказу NASA.

ILV от National Team будет совместим по стыковочным узлам с космическими кораблями Orion и будущей окололунной станцией Gateway. Элементы посадочного модуля могут запускаться как по отдельности на коммерческих ракетах, так и в сборке с помощью тяжелой ракеты-носителя Space Launch System от NASA.

Dynetics

Dynetics наименее известная широкой публике из всех отобранных NASA компаний. Dynetics основана в 1974 г. и занималась электрооптическими и инфракрасными сенсорами, разработкой ПО, кибербезопасностью, поставкой компонентов для автоиндустрии, радарами, системами управления ракет и бомб. В космический бизнес компания вошла в 2010 г. Среди ее достижений запуск созвездия микроспутников для мониторинга Земли, участие в разработке Space Launch System и двигателей AR1 совместно с Aerojet Rocketdyne. В конце 2019 г. Dynetics была приобретена корпорацией Leidos (входит в S&P 500).

Концепт Dynetics Human Landing System (DHLS) представляет собой одноступенчатый спускаемый модуль и группу предварительно отправленных в точки рандеву автоматических модулей с топливом, которые будут заправлять DHLS на разных этапах миссии. Особенность посадочного модуля от Dynetics – очень низкое расположение жилого отсека, который упростит астронавтам выход на поверхность Луны.

DHLS, как и ILV от National Team, сможет стыковаться с кораблями Orion и будущей окололунной космической станцией Gateway. Перед посадкой на Луну DHLS должен быть заправлен. После возвращения всего спускаемого аппарата команда перейдет в Orion для возвращения на Землю.

SpaceX

SpaceX Илона Маска предлагает использовать для посадки на Луну свой будущий одноступенчатый многоразовый корабль Starship.

Starship использует двигатели Raptor, разработки SpaceX, а схема полета к Луне подразумевает дозаправку корабля на низкой околоземной орбиты от специальных беспилотных Starship-танкеров.

Дизайн корабля отличается наличием просторной кабины экипажа и двух высокорасположенных шлюзов для выхода на поверхность. Скорей всего спуск будет осуществляться с помощью лифтов.

Запуск Starship с Земли планируется осуществляться с помощью SpaceX Super Heavy. Корабль будет оснащен доковой системой совместимой с Orion и станцией Gateway.

Программа Artemis

Artemis 1, первая беспилотная миссия в рамках программы Artemis, запланирована на 2021 г. Корабль Orion должен провести в космосе три недели, включая три дня на ретроградной лунной орбите.

Пилотируемая миссия Artemis 2 намечена на четвертый квартал 2022 г. Полет, включающий облет Луны, продлится 10 дней. В это же время с заброской к Луне сервисного модуля Power and Propulsion Element (по сути, электростанции и блока ионных двигателя) начнется строительство станции Gateway.

Сборка станции продолжится запуском в 2023 г. и четырьмя запусками в 2024 г. На 2024 г. запланирована и миссия Artemis 3, включающая посадку спускаемого модуля с астронавтами на поверхность Луну, впервые с 1972 г.

Как это обычно бывает с большими космическими программами, задержки в таких сложных проектах неминуемы, но мы будем держать кулаки за Artemis и все её элементы. А какой из проектов спускаемых лунных модулей будет выбран NASA для финальной реализации мы узнаем где-то через год.