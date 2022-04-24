NASA выбрало SpaceX, Amazon и еще четыре компании для разработки нового поколения околоземной космической связи. На проект выделят $278,5 млн

Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) поручило SpaceX, Amazon (Kuiper Government Solutions), Inmarsat Government Inc., SES Government Solutions, Telesat U.S. Services LLC и Viasat Incorporated разработать следующее поколение услуг околоземной космической связи, предназначенных для поддержки будущих миссий. Агентство начало поиска партнеров в рамках проекта коммуникационных услуг (CSP) в середине 2021 года. Использование коммерческих спутников SATCOM снизит затраты и позволит сосредоточить свои усилия на исследовании дальнего космоса и научных миссиях.

«Внедрение коммерческих возможностей SATCOM позволит миссиям использовать инвестиции частного сектора, которые намного превышают возможности правительства», — отметили в NASA.

Используя технологии, разработанные коммерческими компаниями, агентство будет иметь постоянный доступ к любым инновациям. Ныне NASA полагается на свою систему спутников слежения и ретрансляции данных (TDRS) для околоземной космической связи. Однако многие из аппаратов были запущены еще в 80-х и 90-х годах, и в течение нескольких лет их выведут из эксплуатации.

Общая стоимость финансируемых соглашений в рамках проекта NASA Communication Services Project составляет 278,5 млн долларов, при этом SpaceX получит большую часть этих денег. Период разработки продлится пять лет. Компания SpaceX, предложившая «коммерческую оптическую сеть ретрансляции на низкой околоземной орбите для высокоскоростных услуг SATCOM», получила 69,95 млн долл. Проект Amazon Kuiper получает вторую по величине долю — 67 млн долларов, а Viasat Incorporated получила 53,3 млн долл. Тремя другими лауреатами являются Telesat US Services (30,65 млн долларов), SES Government Solutions (28,96 млн долл.) и Inmarsat Government Inc. (28,6 млн долл.).

Ожидается, что к 2025 году все участники смогут провести демонстрации в космосе и показать, что их технология способна на «высокоскоростную двустороннюю связи с высокой пропускной способностью».

К 2030 году NASA подпишет несколько долгосрочных контрактов с компаниями, которым удастся разработать эффективные технологии связи для околоземных операций.