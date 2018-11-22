NASA завершило успешное тестирование роботизированной руки космического аппарата OSIRIS-REx в преддверии прибытия на астероид Бенну
Межпланетная станция OSIRIS-REx находится всего в 120 км от места назначения — астероида Бенну, и специалисты NASA уже начали проверку её оборудования. Американское аэрокосмическое агентство отчиталось об успешном тестировании механизма захвата Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) – проще говоря, роботизированной руки, которая позволит взять образцы грунта с поверхности астероида.
По данным NASA, тестовый запуск системы TAGSAM прошёл в точности так, как и планировалось. С помощью инженеров из Lockheed Martin аппарат продемонстрировал движения манипулятора в полной мере, рука сгибалась во всех необходимых местах. Успешное проведение тестов подтвердили данные телеметрии и снимки, снятые бортовой камерой.
TAGSAM является ключевым инструментом OSIRIS-REx для выполнения миссии. Космический аппарат будет использовать его для сбора образцов грунта с Бенну. Учёные надеются, что пробы реголита могут содержать намёки о зарождении Солнечной системы и строительных блоков жизни.
Предполагается, что OSIRIS-REx прибудет к астероиду Бенну 3 декабря этого года. Аппарат будет изучать небесный объект в течение двух лет, прежде чем возьмёт образцы с его поверхности. Затем он отправится обратно на Землю. Возвращение межпланетной станции ожидается в 2023 году.
Источник: Engadget
- Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx c миссией по доставке грунта с астероида была запущена в космос при помощи ракеты-носителя Atlas V в сентябре 2016 года. Аппарат достигнет основной цели – 500-метрового околоземного астероида (101955) Бенну – в декабре 2018 года. Он не станет приземляться на астероид, а просто протянет к нему роботизированную руку и возьмет пробу. По плану, образец грунта «Осирис» доставит на Землю в 2023 году.
- В августе 2018 года аппарат OSIRIS-REx, находясь на расстоянии 2,3 млн км от своей цели, сделал первые изображения астероида Бенну.