NASA завершило успешное тестирование роботизированной руки космического аппарата OSIRIS-REx в преддверии прибытия на астероид Бенну

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Межпланетная станция OSIRIS-REx находится всего в 120 км от места назначения — астероида Бенну, и специалисты NASA уже начали проверку её оборудования. Американское аэрокосмическое агентство отчиталось об успешном тестировании механизма захвата Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) – проще говоря, роботизированной руки, которая позволит взять образцы грунта с поверхности астероида.

По данным NASA, тестовый запуск системы TAGSAM прошёл в точности так, как и планировалось. С помощью инженеров из Lockheed Martin аппарат продемонстрировал движения манипулятора в полной мере, рука сгибалась во всех необходимых местах. Успешное проведение тестов подтвердили данные телеметрии и снимки, снятые бортовой камерой.

TAGSAM является ключевым инструментом OSIRIS-REx для выполнения миссии. Космический аппарат будет использовать его для сбора образцов грунта с Бенну. Учёные надеются, что пробы реголита могут содержать намёки о зарождении Солнечной системы и строительных блоков жизни.

Предполагается, что OSIRIS-REx прибудет к астероиду Бенну 3 декабря этого года. Аппарат будет изучать небесный объект в течение двух лет, прежде чем возьмёт образцы с его поверхности. Затем он отправится обратно на Землю. Возвращение межпланетной станции ожидается в 2023 году.

Источник: Engadget