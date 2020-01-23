Население Украины — 37 миллионов 289 тысяч человек. Дубилет обнародовал результаты электронной «переписи»





Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет огласил результаты работы правительства по оценке численности населения Украины. Отметим, речь идёт именно о результатах оценки, а не переписи, так как фактическая перепись населения не проводилась.

Как отмечает чиновник, оценка населения Украины была проведена за 3 месяца. При этом государство не потратило на этот процесс никаких дополнительных средств. В то время как полноценная перепись населения обошлась бы в 3,4 млрд грн, а результаты были бы получены лишь в первом квартале 2021 года.

Для оценки населения использовались три метода, и все они дали приблизительно одинаковый результат с разницей в 2,86%.

Метод 1. Комбинированный. Он предусматривает комбинацию данных мобильных операторов, соцопроса и реестров. В этом методе использовались анонимные данные от операторов сотовой связи об общем количестве абонентов на территории. При этом в подсчёте не учитывались те пользователи, кто за два месяца был онлайн меньше месяца, а также были исключены модемные устройства.

Затем было проведено масштабное социологическое исследование, которое позволило установить, какое количество мобильных устройств приходится на какую возрастную группу в каких районах (у многих граждан может быть больше одного номера, а у некоторых — наоборот, ни одного).

После этого информация была дополнена данными из реестров о юных и пожилых украинцах, поскольку среди них использование мобильных устройство находится на низком уровне.

Метод 2. Комбинированный, основанный на данных пенсионного фонда и предусматривающий экстраполяцию через поло-возрастную структуру. В данном случае команда учитывала количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Затем эти сведения экстраполировали через поло-возрастную структуру. Социологи называют такой график «ёлочкой». Для этого использовались данных из двух источников: Госкомстата и государственных реестров. В результате, две «ёлки» совпали практически полностью.

Метод 3. Реестровый. Он подразумевает использование обезличенных данных из государственного реестра физических лиц (включая тех, кто отказался от ИНН). Затем база была очищена по признаку получения любого дохода, пенсий, социальных выплат, субсидий, а также дополнена сведениями об оформлении загранпаспортов. Затем были учтены данные по рождаемости/смертности, а также эмиграции и иммиграции.

При этом отмечается, оценка населения Украины даёт информацию только о численности, поло-возрастной структуре населения, а также о распределении по регионам. Перепись населения даёт эти же данные, а также некоторые другие сведения (например, об этносе или состояние домохозяйства). Проведение оценки не исключает, что в дальнейшем ещё будет проведена и перепись населения, хотя Дмитрий Дубилет и выступает против неё, так как считает менее точным методом оценки численности населения. Кроме того, в ближайшие годы планируется запустить новые электронные государственные реестры, которые позволят получать более точные сведения о населении.

Дополнительно отмечается, что в оценке не учитывается население Украины, проживающее на временно оккупированных Россией территориях.

С учётом всего сказанного выше, Дмитрий Дубилет утверждает, что население Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляло 37,289 млн человек. При этом женщины составляют 53,66% (20,01 млн человек) от общей численности населения, а мужчины, соответственно, 46,34% (17,28 млн человек). В Киеве находится 3,7 млн человек или около 10% населения Украины (без учёта оккупированных регионов).

С другими сведениями, полученными в результате оценки населения Украины, можно ознакомиться на следующих слайдах.