Нативная поддержка Google Stadia и NVIDIA GeForce NOW появится на новых телевизорах LG в 2021 году





LG объявила, что нативная поддержка Google Stadia и NVIDIA GeForce NOW — двух популярнейших игровых стриминговых сервисов — будет добавлена в ее новейшие телевизоры в этом году. Ожидается, что Stadia станет доступен на новых телевизорах OLED, QNED и NanoCell на старте продаж весной 2021 года, а спустя некоторое время выйдет и приложение GeForce NOW.

GeForce Now на данный момент доступен на NVIDIA Shield, Windows, macOS, Chrome OS, Android, а также на iOS и iPadOS (через браузер Safari). Но на сегодняшний день ни один телевизор не может похвастаться нативной поддержкой GeForce Now, так что LG, вероятнее всего, станет первой, кто предложит эту возможность.

Что же касается Stadia, ранее Google обещала, что поддержка Stadia появится во всех телевизорах с Google TV в первой половине 2021 года. Вполне логично предположить, что на недавно представленных телевизорах Sony Bravia он тоже будет, так как все модели 2021 года будут работать под управлением Google TV.

Возвращаясь к телевизорам LG, буквально на днях производитель анонсировал крупное обновление платформы webOS 6.0 и, судя по написанному мелким шрифтом в сносках недавнего пресс-релиза текста, сервис Stadia станет доступен и на прошлогодних моделях с webOS 5.0 позже в этом году. Планируется ли поддержка GeForce Now на ранее выпущенных моделях телевизоров LG, пока неясно.