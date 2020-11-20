NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce NOW на iOS — через браузер Safari. На подходе также Google Stadia и Microsoft xCloud





Пока это единственный эффективный способ обойти ограничения магазина App Store, обеспечив доступность своих стриминговых сервисов на мобильных устройствах Apple.

Nvidia запустила GeForce Now 4 февраля. Облачная платформа позволяет запускать игры, приобретенные в цифровых магазинах вроде Steam, Epic Games Store и Uplay, через удаленные серверы и транслировать видеосигнал на разные устройства (Windows, macOS, Android, Shield TV и Chromebook). В Украине подписку на облачный сервис можно оформить через российскую партнерскую платформу GFN.ru.

19 ноября NVIDIA сообщила о доступности облачного игрового сервиса GeForce Now на мобильных устройствах Apple — играть в PC-игры из библиотеки GeForce Now на iPhone и iPad можно через браузер Safari. Для работы браузерной версии GeForce NOW требуется актуальная версия ОС iOS 14.2 и iPadOS 14.2.

Для управления в играх из библиотеки GeForce NOW при запуске через Safari также потребуется геймпад. Именно по этой причине запустить ПК-игры, в которых единственным способом управления являются мышь и клавиатура, не выйдет. NVIDIA подтвердила, что вместе с разработчиками из Epic Games работают над версией «королевской битвы» Fortnite с сенсорным управлением, пообещав, что она станет доступна в GeForce NOW через Safari «скоро».

Напомним, онлайн-экшен удалили из магазина приложений в конце августа вследствие конфликта между Epic Games и Apple касательно комиссионных отчислений, который в итоге перерос в судебное разбирательство (суд по делу Apple и Epic Games пройдет не раньше июля 2021 года). И буквально на днях Apple объявила о снижении комиссии с 30% до 15% для разработчиков с доходом меньше миллиона долларов в год (с 1 января 2021 года). Это решение глава Epic Games Тим Суини назвал «просчитанным ходом», призванным успокоить критиков и внести смуту в сообществе разработчиков.

Как бы там ни было, на ближайшее будущем браузерная версия GeForce NOW на iOS станет единственным способом поиграть в Fortnite на iPhone и iPad.

NVIDIA пообещала до 10 декабря добавить в GeForce NOW поддержку игр GOG — как раз к выходу Cyberpunk 2077 (горячо ожидаемый киберпанковый экшен-RPG CD Projekt RED дополнил каталог вместе с «Ведьмаком 3»). Также «зеленые» подтвердили, что в начале 2021 года появится возможность запуска GeForce NOW через браузер Chrome.

Сразу после объявления NVIDIA компания Google анонсировала грядущий запуск браузерной версии стримингового сервиса Stadia на iOS «в ближайшие недели». Также в прошлом месяце стало известно, что Microsoft тоже готовит браузерную версию xCloud для iOS, которая ожидается в начале 2021 года. Через Safari на iOS работает и недавно запущенный стриминговый сервис Amazon Luna.