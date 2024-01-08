Нация Навахо выступила против доставки человеческого праха на Луну — но миссия Peregrine все равно стартовала

Научные приборы — не единственное, что следует к Луне на борту коммерческой миссии Peregrine. Две компании, специализирующиеся на «космических захоронениях» также добавили в «полезный груз» кремированные останки людей (в частности, создателя сериала «Звездный путь» Джина Родденберри и писателя-фантаста Артура К. Кларка), что не очень понравилось нации Навахо.

Навахо — это индейский народ, проживающий главным образом на территории США и считающий Луну священной. Президент нации Буу Нигрен уже заявил, что размещение человеческих останков на естественном спутнике Земли является его «осквернением».

«Священность Луны глубоко укоренена в духовность и наследие многих культур коренных народов, включая нашу собственную», — сказал Нигрен в заявлении. «Размещение там человеческих останков является глубоким осквернением этого уважаемого нашим народом небесного тела».

В прошлом месяце Нигрен направил письма в NASA и Министерство транспорта, лицензирующее коммерческие космические запуски, с просьбой отложить полет Peregrine на Луну.

В то же время американский корабль не впервые пытается доставить человеческие останки на Луну — в 1998 году миссия NASA Lunar Prospector запустила небольшую капсулу с прахом Юджина Шумейкера, пионера планетарной геологии, а в 1999 году корабль умышленно «врезался» в спутник, чтобы оставить там кремированные останки ученого. На то время нация Навахо тоже протестовала, и хотя в NASA обещали проконсультироваться с правлением племени в следующий раз, во время старта Peregrine об этом забыли.

«Этот акт игнорирует предварительные договоренности и обещания по поводу уважения и консультаций между NASA и нацией, в частности после миссии Lunar Prospector в 1998 году», — сказал Нигрен в заявлении. Он добавил, что просьба о консультации «укоренена в желании обеспечить соблюдение наших культурных обычаев, особенно связанных с Луной и обращении с умершими».

Между тем, миссия Peregrine сегодня утром успешно стартовала на ракете Vulcan со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. В случае успешного завершения она может получить звание посадочного модуля США, совершившего посадку на Луне впервые с 1972 года, со времен высадки «Аполлона».