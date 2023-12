Naughty Dog отменила мультиплеерную The Last of Us Online. Компания сосредоточится на одиночных проектах

Студия Naughty Dog объявила, что отменяет многопользовательскую игру, которую она разрабатывала во вселенной The Last of Us. Согласно их словам, игра находилась в стадии предпроизводства еще во время работы над The ​​Last of Us Part II.

Однако «чтобы выпустить и поддерживать The Last of Us Online, потребовалось вложить все ресурсы студии в поддержку контентом на долгие годы, что серьезно повлияло бы на разработку будущих однопользовательских игр», — говорят в Naughty Dog.

Итак, перед ними было два пути: стать студией, специализирующейся исключительно на онлайн играх, или продолжать сосредотачиваться на одиночных сюжетных играх, определяющих наследие Naughty Dog. Очевидно студия выбрала второй путь. Тем более, что «больше одной» новой большой однопользовательской игры в разработке, передает The Verge.

Отмена The Last of Us Online добавляет в список проектов в области онлайн-игр, от которых отказалась Sony. Вместо запланированных 12 игр онлайн-сервисов до марта 2026 года, теперь она планирует выпустить всего шесть. The Last of Us Part II Remastered от Sony и Naughty Dog выйдет 19 января 2024 года. Второй сезон популярного сериала HBO дебютирует в 2025 году.