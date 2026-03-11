OnePlus 16 получит 200 Мп камеру, батарею 9000 мА-ч и чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, — инсайдер

В сети появились новые подробности о будущем флагмане OnePlus 16. До официальной презентации еще несколько месяцев, однако инсайдеры уже раскрывают ключевые технические характеристики смартфона — от процессора до камеры.





По информации известного информатора Digital Chat StationСмартфон OnePlus 16 получит значительно более мощный чип, чем ожидалось ранее. Предыдущие утечки указывали на процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (как у Xiaomi 18), но теперь сообщают о другом варианте — чип SM8975, который, предположительно, выйдет на рынок под названием Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Речь идет о флагманском процессоре, созданном по 2-нм техпроцессу. По словам инсайдера, он будет работать вместе с новым поколением оперативной памяти LPDDR6, что должно обеспечить более высокую скорость обработки данных и лучшую энергоэффективность. Интересно, что этот же процессор может появиться и в будущем флагмане Samsung Galaxy S27 Ultra.

Еще одна деталь касается камеры. Текущий инженерный образец OnePlus 16, по данным утечки, оснащен 200-мегапиксельным перископическим телефото модулем. Такая система позволяет получать качественные фото с большим оптическим увеличением и традиционно используется в топовых смартфонах для съемки удаленных объектов.





Не менее интересно выглядят и другие характеристики устройства. Смартфону приписывают аккумулятор емкостью 9000 мА-ч, что значительно превышает стандартные батареи во флагманах. Для быстрого пополнения заряда предусмотрена проводная быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

Также ожидается обновленный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который обычно работает быстрее и точнее оптических сенсоров. Экран смартфона, по слухам, создаст китайский производитель панелей BOE. Речь идет об OLED-панели BOE X5 с частотой обновления 240 Гц.

Официально компания OnePlus пока не подтверждала эти характеристики.

Источник: gsmarena