Следующие Apple AirPods получат ИК-датчики с камерами и +$50 к цене

Apple готовит новую версию беспроводных наушников AirPods Pro, и на этот раз речь идет не о косметическом обновлении. По данным инсайдера Kosutami, компания планирует добавить в наушники инфракрасные камеры. Об этом он сообщил в заметке в X, фактически подтвердив слухи, которые появлялись ранее.





Прошлой осенью Apple уже представила AirPods Pro 3. Обычно компания выдерживает около трех лет между обновлениями поколений Pro-моделей. Поэтому новый релиз в этом году выглядит нетипично. Впрочем, речь идет не о полностью новом устройстве. По предварительной информации, Apple оставит основу AirPods Pro 3 без изменений, но добавит одну ключевую функцию — инфракрасные камеры.

Next AirPods Pro can see around you. At same price avail. — Kosutami (@Kosutami_Ito) February 8, 2026





Именно ИК-модули и станут главным отличием обновленной версии. Они откроют возможности для функций на базе «визуального интеллекта» — ИИ-сценариев, которые анализируют окружающую среду. Это объясняет, почему Тим Кук в последнее время активно акцентирует на visual intelligence как на одной из важнейших ИИ-возможностей для пользователей.

Kosutami также предположил, что новые AirPods будут стоить столько же, сколько текущая модель. Однако такая оценка выглядит сомнительной, ведь инсайдер не имеет подтвержденного опыта точных прогнозов относительно цен. Логичнее ожидать подход, который Apple уже применяет в линейке AirPods 4 — две версии с разницей в одной ключевой функции.

В таком случае стандартные AirPods Pro 3 останутся на уровне $249, тогда как версия с камерами может стоить около $299. То есть разница составит примерно $50 за доступ к новым ИИ-возможностям, связанным с визуальным анализом.

Пока что компания не называет сроки запуска улучшенной версии AirPods Pro 3. Традиционно Apple презентует новые беспроводные наушники осенью вместе с очередным поколением iPhone. В то же время нельзя исключать и более ранний релиз, если продукт уже готов к выходу.

Источник: 9to5mac