Новости Технологии 06.06.2024 в 14:40 comment views icon

Наушники OPPO Enco X3i предлагают адаптивное ANC, индивидуальные звуковые профили, до 44 часов автономности и цену 4999 грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Наушники OPPO Enco X3i предлагают адаптивное ANC, индивидуальные звуковые профили, до 44 часов автономности и цену 4999 грн

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Компания OOPPO AED Украина представила в Украине третье поколение беспроводных наушников — OPPO Enco X3i. Они имеют активное шумоподавление и позиционируются как беспроводное устройство Hi-Res Audio.

OPPO Enco X3i оснащены двумя динамическими драйверами: вуфером 10,4 мм и твитером 6 мм. Как заявляет разработчик, наушники достигают широкого диапазона частот от 15 Гц до 40 кГц. Новинка поддерживает Bluetooth 5.3, LHDC 5.0 и несколько собственных технологий OPPO для улучшения передачи звука. Например, OPPO Alive Audio позволяет имитировать пространственное 3D-звучание, создавая глубину и объемность, независимо от устройства или источника звука. Обновленная технология Golden Sound 2.0 предусматривает проведение быстрого аудио теста, после которого наушники генерируют персонализированные аудиопрофили и точно настраивают аудио выход индивидуально для каждого пользователя.

Навушники OPPO Enco X3i пропонують адаптивне ANC, індивідуальні звукові профілі, до 44 годин автономності та ціну 4999 грн

Также отмечается, что OPPO Enco X3i оснащены интеллектуальной технологией шумоподавления, сертифицированной TÜV Rheinland. Наушники имеют диапазон блокировки 4000 Гц и глубину шумоподавления до 49 дБ. Функция интеллектуального шумоподавления Smart-Scene использует три встроенных микрофона для обнаружения окружающего шума и применяет собственные алгоритмы для выбора наиболее подходящего режима шумоподавления в зависимости от окружения пользователя. Также предусмотрены алгоритмы шумоподавления звонков и шумоподавления ветра.

Полностью заряженные наушники обеспечивают до 10 часов непрерывного воспроизведения с выключенным активным шумоподавлением. В сочетании с зарядным кейсом автономность возрастает до 44 часов. Функция быстрой зарядки продлевает время воспроизведения до 7 часов после 10-минутной зарядки. Корпус наушников обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP55.

Навушники OPPO Enco X3i пропонують адаптивне ANC, індивідуальні звукові профілі, до 44 годин автономності та ціну 4999 грн

Наушники весят по 4,8 г каждый. Они оснащены сенсорной панелью управления, которая позволяет, в том числе управлять громкостью. Наушники сочетают в себе металлическое покрытие и матовую текстуру. Новинки доступны в двух цветах, Electric Blue (Синий Электрик) и Meteor Grey (Серебристый Метеор).

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В Украине новые беспроводные наушники OPPO Enco X3i можно приобрести на старт продаж до 16.06.2024 за 4999 грн вместо 5555 грн.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


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