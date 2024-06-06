Наушники OPPO Enco X3i предлагают адаптивное ANC, индивидуальные звуковые профили, до 44 часов автономности и цену 4999 грн

Компания OOPPO AED Украина представила в Украине третье поколение беспроводных наушников — OPPO Enco X3i. Они имеют активное шумоподавление и позиционируются как беспроводное устройство Hi-Res Audio.

OPPO Enco X3i оснащены двумя динамическими драйверами: вуфером 10,4 мм и твитером 6 мм. Как заявляет разработчик, наушники достигают широкого диапазона частот от 15 Гц до 40 кГц. Новинка поддерживает Bluetooth 5.3, LHDC 5.0 и несколько собственных технологий OPPO для улучшения передачи звука. Например, OPPO Alive Audio позволяет имитировать пространственное 3D-звучание, создавая глубину и объемность, независимо от устройства или источника звука. Обновленная технология Golden Sound 2.0 предусматривает проведение быстрого аудио теста, после которого наушники генерируют персонализированные аудиопрофили и точно настраивают аудио выход индивидуально для каждого пользователя.

Также отмечается, что OPPO Enco X3i оснащены интеллектуальной технологией шумоподавления, сертифицированной TÜV Rheinland. Наушники имеют диапазон блокировки 4000 Гц и глубину шумоподавления до 49 дБ. Функция интеллектуального шумоподавления Smart-Scene использует три встроенных микрофона для обнаружения окружающего шума и применяет собственные алгоритмы для выбора наиболее подходящего режима шумоподавления в зависимости от окружения пользователя. Также предусмотрены алгоритмы шумоподавления звонков и шумоподавления ветра.

Полностью заряженные наушники обеспечивают до 10 часов непрерывного воспроизведения с выключенным активным шумоподавлением. В сочетании с зарядным кейсом автономность возрастает до 44 часов. Функция быстрой зарядки продлевает время воспроизведения до 7 часов после 10-минутной зарядки. Корпус наушников обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP55.

Наушники весят по 4,8 г каждый. Они оснащены сенсорной панелью управления, которая позволяет, в том числе управлять громкостью. Наушники сочетают в себе металлическое покрытие и матовую текстуру. Новинки доступны в двух цветах, Electric Blue (Синий Электрик) и Meteor Grey (Серебристый Метеор).

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В Украине новые беспроводные наушники OPPO Enco X3i можно приобрести на старт продаж до 16.06.2024 за 4999 грн вместо 5555 грн.

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