НБУ разрешил работу платёжного сервиса Paycell – дочки оператора lifecell

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Компания Paycell, являющаяся дочерним предприятием оператора сотовой связи lifecell, получила статус оператора услуг платежной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Компания Paycell основана в 2017 году и является небанковским финансовым учреждением. Она будет предоставлять клиентам финансовые услуги. Речь идёт о переводе денежных средств в национальной валюте без открытия счетов, предоставлении денежных средств в долг, в том числе на условиях финансового кредита, услугах по финансовому лизингу. Также упоминаются электронные деньги.

Уставный капитал Paycell составляет 10 млн грн, из которых 99,9% внесены компанией lifecell, а оставшаяся часть – компанией УкрТАУЕР. Директором числится Александр Мартыненко.

Источник: «Экономическая правда»