НБУ разрешил работу платёжного сервиса Paycell – дочки оператора lifecell
Компания Paycell, являющаяся дочерним предприятием оператора сотовой связи lifecell, получила статус оператора услуг платежной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Компания Paycell основана в 2017 году и является небанковским финансовым учреждением. Она будет предоставлять клиентам финансовые услуги. Речь идёт о переводе денежных средств в национальной валюте без открытия счетов, предоставлении денежных средств в долг, в том числе на условиях финансового кредита, услугах по финансовому лизингу. Также упоминаются электронные деньги.
Уставный капитал Paycell составляет 10 млн грн, из которых 99,9% внесены компанией lifecell, а оставшаяся часть – компанией УкрТАУЕР. Директором числится Александр Мартыненко.
Источник: «Экономическая правда»
- Отметим, у двух других крупнейших операторов сотовой связи Украины «Киевстар» и «Vodafone Украина» уже имеются собственные платформы мобильных платежей.
- Так, ещё летом прошлого года Vodafone и Mastercard запустили универсальный мобильный кошелек Vodafone Pay, доступный абонентам всех мобильных операторов Украины.
- А уже в начале этого месяца «Киевстар» запустил платформу мобильных платежей и денежных переводов «СМАРТ-ГРОШІ».