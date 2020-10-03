НБУ разрешил удаленно открывать банковский счет, используя для этого электронный паспорт в «Дії»

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Национальный банк Украины упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с электронным паспортом в мобильном приложении «Дія». При дистанционном открытии счета в банке больше не потребуется физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если один из документов есть в приложении.

Воспользоваться новой услугой сможет любой желающий, имея биометрические документы (ID-карта или загранпаспорт) в приложении. Банки смогут идентифицировать и верифицировать клиентов таким способом после подключения к системе Министерства цифровой трансформации.

Пошагово процесс будет следующим:

банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в «Дії» с помощью BankID;

после успешного входа в систему у клиента отобразятся цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах;

через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом распознавания лица;

после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

Клиент также сможет поделиться копией ID-карты или загранпаспорта в отделении банка без необходимости предоставления копии документа, как это происходит сейчас. Это существенно сократит затраты времени на получение услуги.

Сейчас Минцифры продолжает тестирование механизма, обещая полноценный запуск в ближайшее время. Отдельно на сайте ведомства оговаривается, что банкам понадобится какое-то время, чтобы подключиться к системе и отладить процесс.

Подробно этот механизм идентификации и верификации описан в постановлении Правления Национального банка Украины от 2 октября 2020 № 138 «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», которая набирает силу с 3 октября 2020 года.

Источник: НБУ и Минцифра