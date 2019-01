«Не баг, а фича»: Уязвимость Apple FaceTime позволяет подслушивать и подсматривать за собеседником до того, как тот примет вызов

С выпуском финальной версии обновления iOS 12.1 в октябре прошлого года пользователи iOS получили поддержку групповых видеозвонков FaceTime, в которых одновременно смогут участвовать до 32 человек. Теперь же в ПО FaceTime обнаружили серьезную ошибку, которая как раз связана с групповыми звонками.

Как сообщает 9to5Mac, баг обеспечивает звонящему незаявленную возможность подслушать посредством микрофона и даже подсмотреть за человеком по другую сторону линии до того, как тот примет вызов. При этом на стороне получателя звонок выглядит привычно, что делает проблему еще серьезнее. То есть, получатель звонка может и не догадываться, что звонящий уже какое-то время наблюдает за ним. Весьма примечательно, что похожая функция (именно функция, а не баг) есть в сервисе видеозвонков Google Duo, только там она работает наоборот — человек, которому звонят, может подсмотреть за звонящим до того, как принять вызов.

Издание The Verge подтвердило, что прослушка с помощью FaceTime работает на версии ОС iOS 12.1. Вот как все работает: пользователь делает видеовызов другому пользователю через FaceTime на iPhone. Во время набора номера, прежде чем другой ответит, надо провести пальцем снизу вверх по экрану, нажать «Добавить собеседника» и вписать свой номер как еще одного собеседника разговора. После этого FaceTime превращает обычный вызов в групповой звонок, начиная записывать звук с устройства собеседника, даже если он не принял и не отклонил вызов.

