Apple Mac Mini M2 2023 года перестали включаться — компания запускает программу ремонта

В прошлую пятницу Apple запустила программу ремонта компьютеров Mac mini с процессором M2 — некоторые из них со временем перестали включаться. Никакие другие Mac mini не участвуют в этой программе.

Глобальная программа распространяется на соответствующие Mac mini в течение трех лет с момента их приобретения. Apple не рассказывает о причинах и не раскрывает никаких деталей неисправности.

«Apple определила, что очень небольшой процент устройств Mac mini (2023 года) с чипом M2 может больше не включаться. Устройства, на которые распространяется проблема, были изготовлены с 16 июня 2024 года по 23 ноября 2024 года. Если у вашего Mac mini есть эта проблема, воспользуйтесь средством проверки серийного номера ниже, чтобы узнать, соответствует ли ваше устройство требованиям этого приложения. Если да, Apple или авторизованный поставщик услуг Apple предоставит вам бесплатное обслуживание», — говорится на сайте компании.

Чтобы получить помощь с ремонтом, нужно обратиться в фирменный магазин компании, если таковые имеются в регионе, или к авторизованному поставщику услуг, а также обратиться в службу поддержки Apple для консультации. Компания также обращает внимание, что в случае наличия других повреждений, которые бы препятствовали ремонту, их нужно устранить перед ремонтом. Страница программы отмечает, что «эта всемирная программа Apple не расширяет стандартную гарантию на ваш Mac mini».

Apple представила Mac mini с процессорами M2/M2 Pro в январе 2023 года. Тогда же она прекратила продажи моделей на чипах M1 и Intel. Процессор M2 имеет 4 производительных и 4 энергоэффективных ядра, и 10-ядерный видеочип. Mac mini с M2 поддерживает два потока видео 8K 30 к/с, он оснащен Thunderbolt 4 и Gigabit Ethernet 10.