«Формула-1» и Брэд Питт принесли первый кассовый хит для Apple — $144 млн на старте проката

Спортивная драма «Формула-1» стартовала с невероятными $144 млн в мировом прокате — рекорд для оригинальных фильмов Apple и самый большой запуск в карьере Брэда Питта.

Бюджет фильма составил $200 млн, так что до безубыточности еще долгий путь. Хотя по сравнению с кассовыми сборами предшественников, «Формула-1» уже имеет большое достижение. Для сравнения:

Учитывая такой мощный старт, отраслевые аналитики сейчас оценивают будущие кассовые сборы «Формулы-1» в диапазоне от $500 до $600 млн. Если фильм достигнет хотя бы $517 млн, то его касса превысит достижения всех четырех предшественников вместе взятых.

Напомним, что «Формула-1» Джозефа Косински показывает Брэда Питта в роли опытного автопилота Сонни Хейса, который возвращается на трек после страшной аварии, чтобы стать наставником вундеркинда-новичка Джошуа Пирса (Дамсон Идрис). Фильм имел чрезвычайно положительные первые реакции, включая сравнение с «Топ Ган: Мэверик», которые подтвердились высокими актуальными оценками: 83% от критиков и 97% от зрителей на Rotten Tomatoes.

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Тем временем «28 лет спустя» Дэнни Бойла побил еще один рекорд и стал самым кассовым фильмом франшизы с заработками в $103 млн по всему миру. Напомним, что фильм лишь стартовый в трилогии, которая продолжится «Храмом костей» Ниа да Косты и обещает вернуть персонажа Киллиана Мерфи.

С оценками у «28 лет спустя» сейчас ситуация ухудшилась — несмотря на старт в 100% от критиков на Rotten Tomatoes, зрители оценили фильм в скромные 64%, сетуя на дыры в сюжете, сомнительную актерскую игру и «бессмысленный финал».

«За авторскую смелость, максимальное напряжение в некоторых сценах и форму в целом лента заслуживает 10 из 10. Но сюжетно как единое целое она рассыпается о стену алогичности и сомнительной адекватности показанного, что способно изрядно испортить общее впечатление», — из рецензии ITC.

Источник: Deadline, Variety, 9to5mac