Защитное стекло Apple iPhone 17 Air раскрывает наличие камеры в странном месте

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Как ожидается, iPhone 17 Air станет не просто очередной новинкой в линейке смартфонов Apple, а настоящим экспериментом по стилю, дизайну и компоновке. По предварительным данным, это будет самый тонкий iPhone из всех, что выпускала компания. Но элегантность имеет свою цену: в погоне за минимализмом Apple, похоже, пожертвует временем автономной работы и некоторыми характеристиками.

Что известно об iPhone 17 Air?

Инсайдер под ником Majin Bu поделился изображениями различных вариантов защитного стекла для всей линейки iPhone 17. Все модели — кроме одной — имеют фронтальную камеру справа. Но iPhone 17 Air выделяется тем, что селфи-камера в нем размещена слева. По словам источника, это связано с новым сверхтонким корпусом, что требует полного пересмотра расположения внутренних компонентов.

Apple, по слухам, также готовит новый размер дисплея именно для модели Air. Для того, чтобы сохранить систему Face ID и при этом не перегрузить тонкий корпус, инженерам придется буквально переделать все внутри. Именно это и стало причиной необычного расположения фронтальной камеры.

В жертву размерам решили принести камеры и батарею. Вместо привычных параметров емкости, iPhone 17 Air, как ожидается, получит аккумулятор только на 2800 мА-ч. Это значительно меньше по сравнению с другими моделями серии, и именно это может стать главным компромиссом ради тонкости.

Кроме того, чтобы вместить все необходимое в новый корпус, Apple якобы уменьшит количество камер на задней панели. Поэтому, если базовый iPhone 17, Pro и Pro Max останутся многофункциональными, Air будет менее универсальным в плане съемки.

Интересно, что инсайдер предполагает: расположение камеры слева может даже улучшить опыт видеозвонков и селфи. Но большинство экспертов скептически относятся к этой мысли. Основное — чтобы не пострадало качество изображения. Если Apple сохранит его на уровне, местоположение камеры вряд ли станет критическим фактором.

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Похоже, iPhone 17 Air может стать одной из самых интересных и самых противоречивых моделей Apple последних лет. Компания идет на отважный эксперимент, сочетая изящный дизайн с серьезными внутренними изменениями. Но если автономность и функциональность пойдут на дно, пользователи вряд ли оценят такой компромисс.

Источник: wccftech

Раздел Технологии выходит при поддержке

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