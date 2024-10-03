Не пропустите N Crypto Awards 2024 — криптособытие года в Украине с участием легендарного Jeremie Davinci

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

6 октября в Киеве стартует масштабное событие для украинской криптоиндустрии — конференция N Crypto Awards 2024, которая соберет сторонников криптовалют и инновационных технологий для обмена опытом.

На N Crypto Awards 2024 выступят 30 топовых спикеров, которые расскажут об актуальных трендах криптоиндустрии, Web3 и AI (полный перечень тем доступен на сайте); также будут награждены лидеры отрасли.

Топ-гость мероприятия — легендарный Jeremie Davinci, который еще в 2011 году советовал купить биткоин на 1$!

Кроме главной сцены будут работать несколько экспозон: Network zone для встреч с блогерами и инфлюенсерами, Red Bull Gaming Ground и большая экспозона от 30+ компаний. После завершения основной части владельцев VIP-билетов ждет Afterparty с шоу-программой.

Место проведения N Crypto Awards 2024 — КВЦ Парковый, старт мероприятия — 6 октября, в 12:00.

Билеты уже в продаже на ncryptoconf.com.

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Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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