Не прошло и года: Apple наконец добавила iTunes в магазин приложений Windows Store

Apple сдержала свое обещание и добавила медиаплеер iTunes в магазин приложений Microsoft Store, упростив его установку для неопытных пользователей Windows 10. Правда, изначально о том, что iTunes появится в фирменном магазине приложений Microsoft было объявлено еще в мае прошлого года на конференции Build 2017, а затем под конец года Apple сообщила о переносе релиза. То есть, Apple потребовалось чуть меньше года, чтобы добавить плеер iTunes, который с незапамятных времен совместимо с Windows, в магазин Microsoft.

Версия iTunes для Windows 10 из магазина Windows Store ничем не отличается от выпуска плеера, который до этого можно было скачать с официального сайта Apple. И это вызывает еще большее замешательство по поводу сроков.

Добавление iTunes в Windows Store должно не только облегчить установку этого ПО для пользователей Windows 10 (это одно из самых часто искомых приложений в магазине), но и помочь в продвижении инициативы Windows 10 S. Напомним, Windows 10 S – в прошлом отдельная версия, а сейчас просто режим для полноценной версии, поддерживает установку приложений только из Windows Store.

Источник: The Verge и iTunes в Windows Store