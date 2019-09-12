Не только ФЛП: депутаты предлагают физлицам задекларировать все доходы и имущество, а налоговой – контролировать их расходы





Буквально на днях мы рассказывали о законодательных новшествах, ориентированных на контроль доходов ФЛП. Но на этом депутаты останавливаться не собираются и уже подготовили законопроект №1183, нормы которого предписывают украинцам раскрывать фискальным органам информацию о своих доходах, имуществе, сбережениях, а с задекларированных богатств потребуют заплатить «небольшой» налог. Всё это делается с благой целью вывести из тени доходы граждан и составить реальное представление об их благосостоянии в 2019 году. В дальнейшем государство также будет контролировать и расходы граждан, чтобы выявить, не тратят ли они больше денег, чем зарабатывают.

Фактически в законопроекте №1183 речь идёт о так называемых «нулевых декларациях», которые позволяют физическим лицам «легализировать» свои активы. Ранее об этой инициативе рассказывал специалист по финансам «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

В законопроекте предлагается провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц по состоянию на 31 декабря 2019 года. Само декларирование стартует 1 января 2020 года и будет продолжаться до 31 мая 2020 года. При этом, не обязательно указывать источники происхождения и стоимость декларируемых активов.

В соответствии с предложениями депутатов, физическое лицо сможет самостоятельно определить в одноразовой декларации размер дохода (или его часть) и уплатить с него налог на доходы физических лиц по ставке 9% (5%, если плательщик разместит декларируемые средства в украинском банке или купит на них государственные облигации). При этом декларированию подлежат наличные деньги и валюта, драгоценные металлы и изделия из них, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, объекты незавершённого строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, другие имущественные и нематериальные активы, как в Украине, так и за рубежом.

После завершения кампании добровольного декларирования начнётся этап контроля расходов физических лиц. Контроль планируют запустить с 1 мая 2021 года. Авторы законопроекта предлагают разрешить налоговым органам контролировать расходы физических лиц, чтобы понимать, соответствуют ли они задекларированным доходам. Надзору будут подлежать расходы свыше 150 тыс. грн на покупку товаров и услуг.

Если сумма расходов будет превышать сумму задекларированных за год доходов на 45 тыс. грн и больше (10 необлагаемых минимумов), налоговая служба сможет инициировать невыездную проверку. Если физическое лицо не сможет подтвердить источник этих средств, то предстоит заплатить дополнительный налог в размере 18% от суммы превышения расходов над доходами.

Если физическое лицо не задекларирует своё имущество при помощи одноразовой декларации в указанный выше срок, то государство будет считать, что человек обладает активами на сумму 1 млн грн. Примерно столько сейчас стоит однокомнатная квартира в Киеве или автомобиль класса D. и потом все расходы человека будут сравниваться с этой суммой имущества.

«В случае непредставления физическим лицом единовременной декларации декларируемыми таким физическим лицом считаются активы, которые на 31 декабря 2019 зарегистрированы или задекларированные другим способом в установленном законодательством порядке в Украине, а также денежные средства в сумме 1 миллион гривен».

Пока что нет подробных сведений о том, как именно будет осуществляться процесс контроля расходов. В законопроекте говорится лишь о некоей «автоматизированной системе мониторинга», которая будет сравнивать доходы с расходами физических лиц.

Источник: AIN