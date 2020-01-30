Не только Samsung и Foxconn. Завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае тоже закроют до 9 февраля в рамках борьбы с распространением коронавируса





Ситуация с китайским коронавирусом весьма неутешительна не только с точки зрения медицины, она уже начала влиять на мировой уклад в целом и глобальные экономические процессы в частности. Правительство Китая вслед за изоляцией ряда городов решило закрыть несколько крупных заводов. Ранее уже сообщалось о предприятиях Samsung и контрактного сборщика электронной продукции Foxconn, одним из основных клиентов которого является Apple. Теперь же стало известно, что завод Tesla в Шанхае тоже закроют. В ходе конференц-звонка после публикации финотчетности вице-президент Tesla по финансам Зак Киркхорн подтвердил получение соответствующего распоряжения от китайских властей, предупредив о последствиях.

Говоря конкретнее, линия по сборке Model 3 на заводе будет простаивать полторы недели, и остановка может «незначительно» повлиять на прибыльность компании в первом квартале 2020 года

Tesla является одной из нескольких компаний, затронутых распоряжением правительства Китая, требующем закрыть объекты до 9 февраля.

По словам Кирхорна, это задержка в 1-1,5 недель не окажет существенного влияния на финансовые показатели, поскольку продажи Model 3, собранных на новоиспеченном заводе в Китае, представляет лишь небольшую долю квартальной прибыли компании.

От себя добавим, что это объяснение выглядит немного странно. Понятно, что срок небольшой. И да, пока что китайские Model 3 занимают небольшую долю продаж, учитывая, что только 7 января начались отгрузки обычным клиентам. С другой стороны, именно шанхайская гигафабрика играет ключевую роль в обеспечении светлого будущего (экспансия на приоритетный рынок Китая) и стабильного роста спроса на автомобили компании. И если в итоге карантин продолжат, то это вполне может серьезно ударить по компании.

По состоянию на 30 января вспышка пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV, распространилась по всем 31 провинциям материкового Китая, а число погибших выросло до 170 человек при общем числе заболевших в примерно 7800 человек и 128 выздоровевших. По последним данным, эпидемия достигнет пика в середине февраля, при этом новый вирус может быть заразнее возбудителя атипичной пневмонии.

Источник: Teslarati