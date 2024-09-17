Не удержалась: криптобиржа Binance запустила собственную тапалку — Moonbix

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Moonbix — криптовалютная игра с символикой Binance в мини-приложении для Telegram. Деталей о вознаграждениях и токеномике пока нет. Интересно, что две другие криптовалютные биржи, OKX и Kucoin, выпустили свои тапалки гораздо раньше.

Почему же Binance сделал это именно сейчас… Возможно, это как-то связано с тем, что основатель крупнейшей криптобиржи Changpeng Zhao (CZ) выйдет из тюрьмы 29 сентября, после завершения четырехмесячного тюремного срока. Он отбывает наказание, после того, как признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне, не внедрив адекватную программу «знай своего клиента» (KYC) на Binance.

Механика игры

Moonbix напоминает старые классические Gold Miner, популярные в 90-х. У игрока есть 6 попыток, каждая по 45 секунд, на то, чтобы собрать куски золота: большие приносят 50 очков, коробка с сюрпризом — 30 (но это не точно), средние — 25, маленькие — 10. Но остерегайтесь черных метеоритов: за маленький вы получите штраф в -10 очков, а большой -20.

Все, как всегда, очень просто: надо вовремя ткнуть в экран, чтобы постоянно раскачивающийся крюк выстрелил в нужном направлении и подцепил наиболее ценные золотые самородки, и не попадал в черные метеориты.

Конечно же, социальные задания, и приглашение друзей дают дополнительные бонусы. В случае Moonbix, также надо создать и подключить аккаунт Binance.

Некоторые из правил и условий игры

Только пользователи из допущенных регионов, которые привязали свой аккаунт Binance в Moonbix — мини-приложении Binance в Telegram, и прошли KYC, могут претендовать на любые награды.

Приветственная награда для новых пользователей доступна только тем, кто соответствует требованиям, указанным в зоне новых пользователейгде условия могут быть изменены в любое время.

Это событие никоим образом не связано с Telegram или любой социальной медиаплатформой.

Любые токены, упомянутые в мероприятии, являются спонсируемыми токенами для соответствующих игр. Binance как биржа остается нейтральной в отношении всех токенов и всегда советует пользователям проводить собственное исследование (DYOR) перед покупкой любых токенов или взаимодействием с любыми проектами.

Игровые монеты не связаны с фиатной (традиционной) или виртуальной валютой и используются только как виртуальные изображения во время игрового процесса.

Binance оставляет за собой право удалить пользователя из списка для получения награды, если аккаунт участвует в каком-либо нечестном поведении.

Binance оставляет за собой право в любое время по своему собственному и абсолютному усмотрению определять и/или изменять условия мероприятия без предварительного уведомления, включая, но не ограничиваясь, отменой, продлением, прекращением или приостановлением мероприятия, его условиями и критериями участия, выбором и количеством победителей, а также временем выполнения любых действий, и все пользователи должны придерживаться этих изменений.

Кстати, по этой ссылке можно ознакомиться со списком тапалок. Их очень много и часть уже выпустила токены.

Онлайн-курс Recruiter від Mate academy. Обирайте курс Recruiter та ставайте високооплачуваним спеціалістом! Навчання відбувається онлайн та ідеально підходить для новачків! Отримати знижку на курс

Из интересных проектов, на которые положили глаз игроки:

Rocky Rabbit: листинг запланирован на 23 сентября

WatBird: 23 сентября

Wizzwoods

TabiZoo

X Empire

MemeFi

TapSwap

Источник: Binance

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Обмифай – ведущий сервис для мониторинга обменников криптовалют в Украине. Платформа предоставляет актуальные курсы, безопасные обменники, а также мобильное приложение для удобного доступа. Сервис включает страховой депозит, защищающий клиентов от возможных проблем с обменом. Обмифай также выделяется своей принципиальной позицией, не сотрудничая с российскими компаниями, поддерживая интересы украинцев. Обмифай предлагает широкий выбор обменных пар и круглосуточную поддержку клиентов.