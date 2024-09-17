Не удержалась: криптобиржа Binance запустила собственную тапалку — Moonbix

Moonbix — криптовалютная игра с символикой Binance в мини-приложении для Telegram. Деталей о вознаграждениях и токеномике пока нет. Интересно, что две другие криптовалютные биржи, OKX и Kucoin, выпустили свои тапалки гораздо раньше.
Почему же Binance сделал это именно сейчас… Возможно, это как-то связано с тем, что основатель крупнейшей криптобиржи Changpeng Zhao (CZ) выйдет из тюрьмы 29 сентября, после завершения четырехмесячного тюремного срока. Он отбывает наказание, после того, как признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне, не внедрив адекватную программу «знай своего клиента» (KYC) на Binance.
Механика игры
Moonbix напоминает старые классические Gold Miner, популярные в 90-х. У игрока есть 6 попыток, каждая по 45 секунд, на то, чтобы собрать куски золота: большие приносят 50 очков, коробка с сюрпризом — 30 (но это не точно), средние — 25, маленькие — 10. Но остерегайтесь черных метеоритов: за маленький вы получите штраф в -10 очков, а большой -20.
Все, как всегда, очень просто: надо вовремя ткнуть в экран, чтобы постоянно раскачивающийся крюк выстрелил в нужном направлении и подцепил наиболее ценные золотые самородки, и не попадал в черные метеориты.
Конечно же, социальные задания, и приглашение друзей дают дополнительные бонусы. В случае Moonbix, также надо создать и подключить аккаунт Binance.
Некоторые из правил и условий игры
- Только пользователи из допущенных регионов, которые привязали свой аккаунт Binance в Moonbix — мини-приложении Binance в Telegram, и прошли KYC, могут претендовать на любые награды.
- Приветственная награда для новых пользователей доступна только тем, кто соответствует требованиям, указанным в зоне новых пользователейгде условия могут быть изменены в любое время.
- Это событие никоим образом не связано с Telegram или любой социальной медиаплатформой.
- Любые токены, упомянутые в мероприятии, являются спонсируемыми токенами для соответствующих игр. Binance как биржа остается нейтральной в отношении всех токенов и всегда советует пользователям проводить собственное исследование (DYOR) перед покупкой любых токенов или взаимодействием с любыми проектами.
- Игровые монеты не связаны с фиатной (традиционной) или виртуальной валютой и используются только как виртуальные изображения во время игрового процесса.
- Binance оставляет за собой право удалить пользователя из списка для получения награды, если аккаунт участвует в каком-либо нечестном поведении.
- Binance оставляет за собой право в любое время по своему собственному и абсолютному усмотрению определять и/или изменять условия мероприятия без предварительного уведомления, включая, но не ограничиваясь, отменой, продлением, прекращением или приостановлением мероприятия, его условиями и критериями участия, выбором и количеством победителей, а также временем выполнения любых действий, и все пользователи должны придерживаться этих изменений.
Кстати, по этой ссылке можно ознакомиться со списком тапалок. Их очень много и часть уже выпустила токены.
Из интересных проектов, на которые положили глаз игроки:
- Rocky Rabbit: листинг запланирован на 23 сентября
- WatBird: 23 сентября
- Wizzwoods
- TabiZoo
- X Empire
- MemeFi
- TapSwap
Источник: Binance
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