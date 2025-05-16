ИИ заменил: программист с 20-летним стажем живет в трейлере, ему отказали на 800 работах

Хотя даже самые лучшие модели искусственного интеллекта имеют трудности с решением многих задач программирования, они уже создают проблемы программистам. Вот один из примеров.

Шон Кей, инженер-программист с 20-летним стажем прошел путь от заработка $150 000 в год до жизни в трейлере после того, как, по его словам, работодатель передал его обязанности искусственному интеллекту. Как сообщает Fortune (через Futurism), сейчас он перебивается случайными заработками, чтобы сводить концы с концами, а также, работает в доставке еды и понемногу продает свои вещи на eBay.

На насыщенном рынке труда для высококвалифицированных специалистов Шон обращался к 800 вакансий, но получил только десять собеседований. Иронизируя, программист говорит, что только несколько из них были с искусственным интеллектом.

«Я чувствую себя чрезвычайно невидимым. У меня такое ощущение, будто меня отфильтровывают еще до того, как человек попадает в цепь», — говорит Кей.

В свои 42 года он проработал достаточно долго, чтобы доказать свое мастерство. Он уже пережил проблемы с наймом во время мирового финансового кризиса 2008 года и пандемии, но на этот раз ситуация гораздо серьезнее.

Фактически во время пандемии технологические компании стали более прибыльными. Подпитываемый спросом на товары, услуги и работу, сектор значительно вырос во время кризиса здравоохранения, что спровоцировало массовый наем работников в отрасли. Но когда COVID-19 утих, многие компании обнаружили избыточное количество работников. Вскоре начались волны увольнений, которые также совпали с наплывом выпускников STEM-специальностей. Это привело к напряженному состоянию на рынке труда.

Искусственный интеллект точно не помог соискателям работы. Корпорации поверили обещаниям, что новая технология революционизирует работу — несмотря на многочисленные доказательства того, что она еще достаточно сырая. Также тем, кто ищет работу, как Шон Кей, теперь приходится выделяться среди моря спама, созданного ИИ, чтобы их резюме хотя бы прочитал человек.

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По словам издания, исследования искусственного интеллекта и рынка труда свидетельствуют о том, что искусственный интеллект не просто захватывает рынок — он позволяет корпорациям передавать высокооплачиваемые рабочие места на Западе низкооплачиваемым работникам на глобальном Юге. В некоторых странах местные жители просто неспособны с этим конкурировать.