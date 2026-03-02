Нейроны в чашке Петри заставили играть в Doom

Несколько лет назад компания под названием Cortical Labs обнародовала видео, на котором упрощенная версия Pong играется культурой человеческих нейронов в чашке Петри. Теперь компании удалось заставить подобную культуру нейронов играть в Doom.





В очень стильном маркетинговом видео компания демонстрирует «настоящий геймплей нейронов»: Doom, который работает на ее системе нейронных вычислений CL-1 — микрочипе, на котором размещено 200 000 человеческих нейронов в так называемом «массиве из многих электродов». Для сравнения: хотя точное количество нейронов в среднем человеческом мозге до сих пор является предметом дискуссии: речь идет о десятках миллиардов — что лишь еще раз подчеркивает, насколько невероятно мощными и сложными являются наши собственные мозги.

В любом случае, это видео — безумное, и оно становится еще более безумным, когда различные представители компании объясняют, что именно происходит. Во-первых, чип не запускает Doom; он играет в Doom. Или, точнее говоря, различные элементы данных на экране отображаются в виде паттернов электрических стимулов, которые затем передаются нейронам. Нейроны отвечают на эти стимулы собственными сигналами, которые управляют действиями персонажа на экране.

«Если нейроны срабатывают в определенном паттерне, Doomguy стреляет. Если в другом паттерне — он движется вправо. И так далее», — говорится в объяснении.

В какой-то момент исследователь показывает изображение чипа под микроскопом, и мы видим, как сложные и отчетливо органические сети нейронов обвивают четкие, прямые линии схем. Это выглядит так, будто прямо из научно-фантастического фильма. Еще один момент — нейроны обучаются. Сейчас они не очень хорошо играют в Doom:





«Клетки играют как новичок, который никогда не видел компьютера. И, если честно, они действительно его не видели», — говорят исследователи.

Но дайте им несколько лет — и кто знает? Пластичность сетей, которые формируют нейроны, — большая часть того, что делает наш собственный мозг таким мощным и адаптивным. Если эти сети будут адаптироваться подобным образом, может оказаться, что в конечном итоге они станут очень хорошими игроками в Doom. Впрочем, за исключением нескольких коротких фрагментов, на видео на самом деле не показан Doom. Нейроны играют во Freedoom, который работает на движке Doom — который был открыт с открытым исходным кодом уже десятилетиями — но не использует никаких культовых демонов или видов оружия из Doom, которые остаются защищенными авторским правом.

Очевидно, что такая технология поднимает много увлекательных и потенциально тревожных вопросов. Один из них, который сразу приходит на ум: «Чьи это клетки?». Они же должны содержать чью-то ДНК. Не окажемся ли мы через два десятилетия в ситуации вроде истории, когда каждый из нейрокомпьютеров, что громит всех онлайн в Call of Duty 17, будет содержать нейроны, которые происходят от одного и того же человека? Компания запустила то, что она называет «Cortical Cloud», что обещает позволить разработчикам во всем мире экспериментировать с CL-1 через API на базе Python. Такой академический дух заслуживает уважения, но сама идея того, что человеческие нейроны могут в конечном итоге использоваться для создания, скажем, ИИ-порно, выглядит не очень приятно. Хотя, возможно, через несколько поколений это будет казаться так же обыденно, как сегодня — использование невероятно сложных процессоров для той же цели.

Источник: Gizmodo