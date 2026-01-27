Doom установили на единственные наушники с открытым кодом — энтузиаст разогнал их процессор

Прошивка с открытым кодом и сравнительно мощный встроенный процессор наушников PineBuds Pro дают возможность запустить на них Doom.





Энтузиаст Арин Саркисян из Сиднея подробно рассказал о Doombuds на посвященном порту сайт. Игра работает на наушниках, однако для взаимодействия с ними используется браузер. Сам порт и интерфейс взаимодействия он выложил на GitHub.

По словам разработчика, проект состоит из четырех частей. Это порт DOOM, который работает на наушниках; «последовательный сервер», который действует как мост между наушниками и вебсервером, а также перекодирует поток MJPEG в формат Twitch; вебсервер, который обслуживает ресурсы, управляет очередью, пересылает нажатия клавиш и воспроизводит поток MJPEG; статическая веб-страница, которая сообщает браузеру, что отображать на экране и как взаимодействовать с сервером

Наушники не имеют дисплея, поэтому единственный способ передавать данные к ним/с них — через Bluetooth или контакты UART. Bluetooth довольно медленный: «вам повезет, если вы получите стабильное соединение со скоростью 1 Мбит/с», поэтому аппаратное подключение кажется предпочтительным. Соединение UART обеспечивает 2,4 Мбит/с полезной пропускной способности, но без сжатия потока это лишь 3 кадра в секунду. Для сжатия модер использовал нетребовательный к ресурсам поток MJPEG — это изображения JPEG, которые воспроизводятся одно за другим. Он рекомендует нужный кодек, с которым частоту кадров удалось поднять до фактических 18 кадров в секунду.





В стандартной прошивке процессор Cortex-M4F настроен на частоту 100 МГц, его пришлось разогнать до 300 МГц, с отключением режима низкого энергопотребления — это тоже является составляющей улучшения потока до 18 FPS. По умолчанию в наушниках доступно лишь 768 КБ оперативной памяти, после отключения сопроцессора лимит увеличивается до 992 КБ. Также DOOM требует 4 МБ оперативной памяти, но многими программными настройками объем удалось уменьшить в четыре раза. Условно-бесплатный файл ресурсов DOOM имеет размер 4,2 МБ, а наушники могут хранить только 4 МБ данных. Однако ранее другой модер уменьшил его до 1,7 МБ.

Полное описание позволяет каждому применить модификацию на собственных PineBuds Pro. На сайте Doombuds есть встроенная трансляция на Twitch и виртуальная очередь, где каждый может встать в очередь, чтобы удаленно подключиться к наушникам Саркисяна и играть в Doom на них из своего браузера.

Источники: Doombuds, PC Gamer