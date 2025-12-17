Крысы, играющие в Doom, научились стрелять — эксперимент возродился спустя четыре года

В 2021 году интернет взбудоражили заголовки, как «крыс научили играть в Doom» — точнее, речь шла о Doom 2. Четыре года спустя проект вернулся с существенным обновлением.

На самом деле только сейчас этот эксперимент начал напоминать игру. Спусковой механизм, добавленный в систему позволяет крысам стрелять, ориентируясь в игре благодаря новым вращающимся AMOLED-экранам.

Проект, возглавляемый нейроинженером Виктором Тотом, получил своеобразный апгрейд ко второму поколению, со значительным расширением возможностей крыс в движке Doom. В оригинальной версии использовалась умная, но ограниченная конфигурация: крысы стояли в «яслях» над свободно вращающимся шаром, а движение вперед соответствовало движению по упрощенному коридору Doom II. Вознаграждение крысам поступало в виде подслащенной воды, которая выдавалась, когда животное выполняло нужное действие. Это работало, но и только: реального взаимодействия с механикой игры не было, поэтому называть это «игрой в Doom» было преувеличением.

Новая версия «аттракциона» меняет ситуацию. Обновленная система все еще отображает движения крыс в реальном мире в виртуальной среде Doom, но теперь она поддерживает более сложную навигацию и дополнительные входные данные. Визуальная система была обновлена изогнутым дисплеем AMOLED, который охватывает поле зрения крысы и обеспечивает гораздо более последовательную визуальную среду, чем предыдущие плоские экраны.

Чтобы обеспечить животным пространственную обратную связь, система использует целенаправленные, нежные толчки воздуха, подаваемые к морде «игрока», чтобы указать на столкновение со стенами.

Добавилось экшена — крысы теперь могут стрелять. Физический спусковой механизм позволяет животным открывать огонь, а это означает, что они отныне не просто двигаются в игре, а взаимодействуют с ней таким образом, что напрямую соответствует обычному управлению о шутерах от первого лица. Это все еще далеко от тактического убийства демонов, но, технически, крысы теперь выполняют несколько отдельных игровых действий.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Чтобы было понятно, ничего из этого не предполагает каких-то инвазивных нейронных интерфейсов. Вся система опирается на внешние датчики, отслеживание движений и обучение на основе вознаграждений. Движения крыс превращаются в стандартные входные данные Doom, а правильное поведение вознаграждается. Этот проект никогда не ставил целью доказать, что крысы понимают Doom в любом человеческом смысле. Обновление не означает, что грызуны внезапно поняли дизайн уровней или поведение врагов. Проще говоря, крыса выполняет такие действия, как будто она играет в Doom 2, делая нужное, чтобы получить вкусненькое.

Источник: Tom’s Hardware