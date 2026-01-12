Doom запустили на мультиварке

Ютуберу удалось запустить классический шутер на «умной» мультиварке Krups Cook4Me после считывания и перепрошивки прошивки сенсорного модуля управления. В видео с разбором показано, как Doom работает локально на дисплее устройства без вмешательства в электронику.

«Чудо» произошло благодаря перепрошивке компьютера с сенсорным экраном. Начальной точкой стало встроенное Wi-Fi-соединение Cook4Me. Просматривая меню настроек, автор заметил, что «первые три байта — от Espressif… так что внутри, скорее всего, есть ESP». Это наблюдение и подтолкнуло к полной разборке устройства. После открытия оказалось, что аппаратная часть разделена. В нижней части устройства — то, что автор описывает как фактически просто датчик температуры, нагревательный элемент и предохранительный выключатель.

Эта плата построена на микроконтроллере STM и управляет реле нагрева, измерением температуры и аварийным отключением на случай, если что-то пойдет не так или реле залипнет. Соединенный с ней простым четырехжильным кабелем фронтальный модуль с сенсорным экраном содержит гораздо более мощное «железо». Wi-Fi-модуль оказался ESP32, а основным процессором платы дисплея — Renesas R7S721031VZ. Автор называет его «довольно хорошим чипом», добавляя, что он достаточно мощный и имеет много GPIO. Это Arm-ядро.

Плата сенсорного экрана также включает 128 МБ флэш-памяти, 128 МБ ОЗУ, контроллер емкостного сенсора, драйвер дисплея, бузер, внешнюю EEPROM и «незапаянный слот для SD-карты». Флэш-память ESP32 была считана — она оказалась зашифрованной. Логи указывали на облачное взаимодействие: по словам автора, это намекает «на подключение через облако AWS, то есть MQTT с приватным ключом», если кто-то захочет с этим работать.

Доступ к основному процессору Renesas получили через SWD. Подключив программатор к соответствующим контактам, автор успешно считал флеш. Логи загрузчика позволили отреверсить инициализацию LCD, что позволило собрать собственную прошивку и прошить чип.

После настройки рабочей среды прошивки Doom была портирована на систему сенсорного экрана.

«После написания достаточного количества оберток вокруг Doom и портирования его в прошивку мы можем полностью запустить его на кастрюле для приготовления пищи. Игра работает на дисплее Cook4Me, а сенсорный экран разбит на зоны для управления, обеспечивая довольно приятную частоту кадров», — объясняет автор.

Абсурдно — да, но видео дает наглядное представление о том, как построены умные бытовые приборы. Логика готовки в Cook4Me изолирована на простом контроллере, тогда как интерфейс и сетевые функции обслуживает значительно более мощный встроенный компьютер. В этом случае именно такая разделенность позволила запустить Doom на скороварке — и, без сомнения, интернет скоро принесет ещё более странные примеры устройств ,на которых запускают Doom. Хотя, в конце концов, Doom уже был в космосе, так что, возможно, страннее уже не будет.

Источник: TomsHardware