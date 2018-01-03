Некоторые приложения скрытно используют микрофоны смартфонов для отслеживания телевизионных предпочтений пользователей

Пока неясно, когда все это началось и как долго длится, но некоторые приложения втайне от пользователей используют микрофон их смартфонов. Но не для того, чтобы шпионить за пользователями и подслушать их разговоры, а для отслеживания просматриваемого ими телевизионного контента. Об этой относительно распространенной и возмутительной практике рассказывает издание The New York Times.

Издание пишет, что обнаружило в официальном магазине Google Play Store более 250 игр, в исходном коде которых есть часть, отвечающая за эту скрытную функциональность с задействованием микрофона для подслушивания просматриваемой пользователями рекламы и фильмов.

Издание The Verge отмечает, что ради интереса установило одну игру из списка – головоломку Endless 9*9, разработанную Imobile Game Studios. Как сообщается, сразу после установки приложение немедленно и без каких-либо объяснений запросило доступ к данным геолокации и микрофону. Что интересно, в настройках игры говорится, что приложение собирает некие «телевизионные данные» с целью показа «релевантного контента и рекламы». То есть, в большинстве случаев пользователи, сами ни о чем не подозревая, дают разрешение на использование микрофона для сбора данных.

Как отмечает NYT, Федеральная торговая комиссия ранее уже делала компаниям замечания по этому поводу. В 2016 году ведомство обратилось к десяткам разработчиков, использующих аналогичное ПО под названием SilverPush, заявив о необходимости уведомления пользователей о собираемых данных. Те приложения, в отличие от упомянутых NYT, не предупреждали о сборе данных вообще, ни в явной форме, ни в скрытой.

Еще занимательнее то, что, как сообщает NYT, некоторые из этих приложений даже после закрытия продолжают собирать данные через микрофон. Судя по всему, они просто продолжают работать в фоновом режиме. К слову, подобные приложения есть не только на Android, в магазине приложений App Store тоже есть аналогичное ПО. И Google, и Apple требуют, чтобы приложения в обязательном порядке запрашивали доступ к микрофону и управления разрешениями является важной частью обеих самых популярных мобильных платформ. Иными словами, без разрешения пользователя ПО не может получить доступ к микрофону, но далеко не всегда пользователи уделяют должное внимание этому важному аспекту. И, как показывает этот и другие примеры до этого, зря. Лучше хорошо подумать и перечитать все условия использования тем или иным ПО, прежде чем нажимать кнопку согласиться и раздавать разрешения направо и налево. Пускай этот случай будет для всех нас поучительным ведь никто не застрахован от подобного в силу невнимательности.

За последние несколько лет мы слышали множество мифов о том, что популярные приложения вроде Facebook подслушивают пользователей через микрофоны, но здесь немного другая ситуация. Этот софт настроен именно на подслушивание телешоу, фильмов и рекламы для показа целевых рекламных объявлений. То есть, масштабы прослушки немного не те, хотя приятного все равно мало. Что касается Facebook, тут можно особо не переживать. Им это попросту не нужно, у соцсети и без этого хватает информации, собранной через свой сайт, приложения и рекламные средства на сторонних ресурсах.

Источник: The Verge и The New York Times