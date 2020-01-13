Немецкие астрофизики подтвердили всплески плазмы вокруг скоплений галактик

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Учёные впервые обнаружили признаки всплесков плазмы в скоплении галактик. Ранее они теоретически допускали существование такого явления, но теперь, имея данные о том, как движется плазма, исследователи надеются выяснить, как формируются, развиваются и ведут себя кластеры галактик — самые большие системы во Вселенной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Астрофизики из Института Макса Планка наблюдали два соседние скопления галактик, Персей и Кома, и картировали движение их плазмы. Они считают, что в Персее оно было вызвано меньшими подгруппами галактик, сталкивающимися с более крупными скоплениями. В результате выделяется энергия, способная разрушить гравитационное поле Персея и создаётся колеблющееся движение, которое, по прогнозам исследователей, будет продолжаться миллионы лет.

Учёные пока не обнаружили всплески плазмы в скоплении галактик Кома. Они полагают, что причиной этому является тот факт, что Кома состоит из двух основных субкластеров, которые медленно сливаются друг с другом, поэтому не сформировали достаточный сгусток, как в Персее.

Это открытие стало возможным благодаря новой методике калибровки фотон-регистрирующих камер (EPIC) европейского рентгеновского телескопа XMM-Newton. Исследователи использовали данные EPIC за два десятилетия, чтобы сделать измерения камеры более точными.

Источник: Engadget