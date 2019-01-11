Илон Маск: Электромобиль Tesla Roadster с пакетом улучшений SpaceX сможет летать почти как DeLorean из «Назад в будущее»

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Илон Маск заявил, что электромобиль Tesla Roadster с пакетом улучшений SpaceX в виде десятка «ракетных двигателей» COPV сможет в буквальном смысле летать. Информацией об этом бизнесмен традиционно поделился в собственном twitter.

Если быть максимально точным, то Илон Маск прокомментировал GIF-изображение с летающим автомобилем DeLorean DMC-12 из серии фильмов «Назад в будущее» фразой «Примерно так сможет и новый Roadster».

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8 — Elon Musk (@elonmusk) 9 января 2019 г.

В ответ на вопрос известного техноблогера Маркеса Браунли (MKBHD) не шутит ли он, Илон Маск еще раз напомнил о возможностях технологии COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel), основанной на сосудах с воздухом сверхвыского давления.

I’m not. Will use SpaceX cold gas thruster system with ultra high pressure air in a composite over-wrapped pressure vessel in place of the 2 rear seats. — Elon Musk (@elonmusk) 9 января 2019 г.

Ну, и напоследок Илон Маск даже пошутил, когда его спросили о том, сможет ли Tesla Roadster с пакетом улучшений SpaceX преодолеть дистанцию в четверть мили менее, чем за 8 секунд. Сначала он ответил «Без проблем», а потом уточнил «Вертикально или горизонтально».

No problem — Elon Musk (@elonmusk) 9 января 2019 г.

Vertically or horizontally? — Elon Musk (@elonmusk) 9 января 2019 г.

Напомним, что по всему корпусу Tesla Roadster SpaceX Edition будут размещены порядка 10 компактных двигателей, которые не только «драматически» улучшат время разгона и максимальную скорость, но также помогут электромобилю лучше тормозить и входить в повороты.

Как только сосуд с воздухом сверхвысокого давления опустеет, электромобиль «накачает» его до полного состояния с помощью воздушного насоса для использования в следующий раз. Необходимое для работы COPV-двигателей оборудование занимает довольно много места, поэтому Tesla Roadster SpaceX Edition будет двухместной, а не четырехместной — установку разместят за передним рядом сидений.

Отметим, что электрогиперкар Tesla Roadster был представлен в конце 2017 года, он получил время разгона до 100 км/ч на отметке 1,9 сек, максимальную скорость 400 км/ч, аккумуляторную батарею на 200 кВтч, запас хода не менее 1000 км и ценник от $200 тыс.

Источник: Илон Маск