Илон Маск: Электромобиль Tesla Roadster с пакетом улучшений SpaceX сможет летать почти как DeLorean из «Назад в будущее»

Илон Маск заявил, что электромобиль Tesla Roadster с пакетом улучшений SpaceX в виде десятка «ракетных двигателей» COPV сможет в буквальном смысле летать. Информацией об этом бизнесмен традиционно поделился в собственном twitter.

Если быть максимально точным, то Илон Маск прокомментировал GIF-изображение с летающим автомобилем DeLorean DMC-12 из серии фильмов «Назад в будущее» фразой «Примерно так сможет и новый Roadster».

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8

— Elon Musk (@elonmusk) 9 января 2019 г.